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ضغوط ترامب تجبر الصين إلى تسريع قانون للاستثمارات الأجنبية

ضغوط ترامب تجبر الصين إلى تسريع قانون للاستثمارات الأجنبية
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