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ترامب: العراق ستتلقى عقوبات لم تعرفها سابقاً

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2020 - 09:22
قال ترامب إنه في حال غادرت قواته العراق، فإنه سيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة القاعدة الجوية هناك
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أبرز العناوين
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد، وذلك عقب مطالبة البرلمان العراقي القوات الأميركية بمغادرة البلاد

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد، وذلك عقب مطالبة البرلمان العراقي القوات الأميركية بمغادرة البلاد.

وقال ترامب إنه في حال غادرت قواته العراق، فإنه سيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة القاعدة الجوية هناك ،
مشيرا إلى أن تلك القاعدة باهظة التكلفة بشكل استثنائي، وقد كلّف بناؤها مليارات الدولارات.

وهدد ترامب بفرض عقوبات لم تعرف بغداد مثلها سابقا، ولا تُقارن حتى بالعقوبات على طهران، وذلك في حال طالب العراقُ برحيل القوات الأميركية ولم يتم ذلك بطريقة ودية.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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