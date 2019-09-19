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ترامب : الكشف عن عقوبات إيران سيتم خلال 48 ساعة

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2019 - 06:44
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكشف خلال 48 ساعة المزيد من التفاصيل بشأن العقوبات الأميركية الاقتصادية على إيران، مضيفاً أنه أمر وزارة الخزانة الأميركي بتكثيف شديد للعقوبات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكشف خلال 48 ساعة المزيد من التفاصيل بشأن العقوبات الأميركية الاقتصادية على إيران، مضيفاً أنه أمر وزارة الخزانة الأميركي بتكثيف شديد للعقوبات.

وأشار ترامب أن الحرب هي الخيار النهائي في التعامل مع إيران بعد الهجمات على منشأتي نفط تابعتين لأرامكو منوها أن هناك الكثير من الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى ذلك.

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Via SyndiGate.info


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