ترامب: محادثات التجارة بين أمريكا والصين تسير على ما يرام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام، بينما يواصل أكبر اقتصادين في العالم محاولتهما للوصول إلى اتفاق نهائي.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض "نحن نحقق أداء جيداً بشأن التجارة وأداء جيداً مع الصين".

ومن المنتظر أن تبدأ الجولة القادمة من محادثات التجارة في الثلاثين من أبريل نيسان في بكين وتعقبها جولة مناقشات تبدأ في الثامن من مايو آيار في واشنطن.

وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية إن المفاوضات تحقق تقدما لكن تفاصيل قليلة ما زالت باقية.

وكان ترامب قد حدد أول مارس آذار موعداً نهائياً لإتفاق، لكنه مدد في وقت لاحق المهلة وقال إنه سيؤجل زيادة في الرسم الجمركية على البضائع الصينية مشيراً إلى تقدم في المحادثات بين البلدين.