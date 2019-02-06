ترامب يحذّر الصين من سرقة الوظائف

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين من أنّه لن يعود بإمكانها "سرقة الوظائف والثروة الأميركيّة"، مطالباً بـ"تغييرات هيكليّة" من بكين لإنهاء ممارساتها التجاريّة "غير العادلة"، وذلك في خطاب حول حال الاتّحاد ألقاه أمام الكونغرس.

وقال ترامب "أكنّ الكثير من الاحترام للرئيس الصيني شي جينبينغ، ونحن نعمل على اتّفاق تجاري جديد مع الصين، لكنّه يجب أن يتضمّن تغييرات هيكليّة حقيقية لإنهاء الممارسات التجاريّة غير العادلة وخفض العجز المزمن لدينا وحماية الوظائف الأميركية".

ويزور الأسبوع المقبل كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، بكين، استباقاً لاجتماع بين ترامب وشي المرتقب خلال فبراير/ شباط.



وتنتهي في الأوّل من آذار/مارس مهلة اتّفق عليها الرئيسان الصيني والأميركي من أجل التوصّل إلى اتفاق لتسوية الخلافات التجاريّة بين البلدين، قبل زيادة التعريفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وتفاعلت الأسواق مع خطاب ترامب، حيث ارتفع الدولار مقابل سلة عملات 0.22 في المائة إلى 96.064. وانخفض اليورو 0.2 في المائة مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بقوة، ليعوض خسائر تكبدها في وقت سابق بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) على أسعار الفائدة عند مستويات متدنية قياسية في أول اجتماع له هذا العام لكنه بدا أقل ميلا إلى التيسير النقدي بالمقارنة مع التوقعات.

وهبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بينما انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأميركي مع تراجع أسعار النفط.

بالمقابل، استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه لحالة الاتحاد ببناء جدار حدودي بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولاراً للأونصة. واستقرت أيضا العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولاراً للأونصة.

وتسبب طلب ترامب تمويلا قيمته 5.7 مليارات دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يوما وانتهى في 25 يناير/ كانون الثاني. وهدد ترامب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

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