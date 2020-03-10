ترامب يدرس إجراءات «جذرية» للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لـ«كورونا»

سيعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) رزمة إجراءات «جذرية» للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجدّ.

وقال ترمب أمس (الإثنين): «سأكون هنا بعد ظهر غد لأطلعكم على بعض الخطوات الاقتصادية التي نتّخذها والتي ستكون كبيرة وعلى نطاق واسع»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي عقده مع فريقه المولج إدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي وباء كورونا، أنّ الإجراءات التي سيعلنها الثلاثاء قد تتضمّن «اقتطاعات محتملة في الضرائب على الرواتب»، وهو أمر سيناقشه مع مسؤولي الكونغرس.

وشدّد ترمب في الوقت نفسه على أنّ الولايات المتحدة «لديها اقتصاد عظيم لكنّ هذا (الفيروس) أخذ العالم على حين غرّة وأعتقد أنّنا تعاملنا معه بطريقة جيدة جداً».

من جهته قال وزير الخزانة ستيفن منوتشن الذي شارك في المؤتمر الصحافي إنّ «الولايات المتّحدة لديها الاقتصاد الأكثر متانة في العالم أجمع»، منوّهاً بالإجراءات الاقتصادية والتجارية التي اتّخذها ترمب والتي «وضعت الاقتصاد الأميركي في موقع جيّد جداً».