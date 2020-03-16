ترامب يدعو الأميركيين لعدم تخزين المواد الغذائية بسبب كورونا

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب المواطنين للتوقف عن تخزين المواد الغذائية بسبب الخوف من تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن بلاده تملك أقوى سلسلة إمدادات في العالم.

وصرح ترامب في مؤتمر صحافي أمس الأحد، وفقاً لوكالة "أسوشييتدبرس" أنه "لا يجب شراء الكثير من الإمدادات. خذوا الأمور ببساطة. تحلوا بالهدوء".

وأكد ترامب أنه بعد التحدث مع كبار المسؤولين التنفيذيين في سلاسل متاجر المواد الغذائية، أن المتاجر ستظل مفتوحة ولن تغلق، مشيرا إلى أنهم "أخبروني بأن الأميركيين يشترون المزيد من الإمدادات وطلبوا مني أن أقول لكم أن تشتروا بوتيرة أخف".

وأضاف أن "الأميركيين يشترون أكثر بثلاث إلى خمس مرات من الذي يشترونه في الأوقات العادية"، قائلا إن "لدينا سلسلة إمدادات هي الأقوى في العالم، فلا داعي لتخزين وتكديس الغذاء، أرجو الهدوء. لابد من أن نمر بهذه الفترة.. وهم ملتزمون بأن يبقوا على متاجرهم مفتوحة طوال الوقت".



من ناحية أخرى، تحدث ترامب عن نظرة متفائلة حتى عندما قال المسؤولون إن معدل الإصابة في البلاد يرتفع، واعترف الرئيس بأن الفيروس "معد للغاية"، لكنه أكد أن إدارته "تسيطر بشكل هائل" على انتشار المرض.

وفي حديثه بالمؤتمر الصحافي الذي عقد في البيت الأبيض، حث نائب الرئيس مايك بنس الأميركيين على شراء المواد الغذائية التي يحتاجونها فقط للأسبوع المقبل.

جاءت تصريحات ترامب الأحد بعد أن قال الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، إنه يود رؤية الأميركيين يتحصنون أكثر للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس.

وطالب فوسي الأميركيين بالتصرف بشكل أكثر حرصا لحماية أنفسهم والآخرين من فيروس كورونا المستجد، وقال إنه يود أن يرى إجراءات صارمة مثل الإغلاق الوطني لمدة 14 يوما.