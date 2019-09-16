ترامب يسمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتي نفط في السعودية.

وقال ترامب على تويتر "استناداً إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر وستكون الكمية التي سيتم تحديدها كافية للحفاظ على إمدادات السوق جيدة".

في غضون ذلط، صعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 18% إلى 71.95 دولار للبرميل يوميا.