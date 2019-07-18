ترامب يطلق تغريدات تطال شركة جوجل ويتهمها بالخيانة

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب العنان لتغريداته لتطال هذه المرة شركة Google الاميركية.



فقد قال ترامب إنه يريد أن تقوم إدارته بالتحقيق إذا ما كانت Google تعمل مع الحكومة الصينية، وذلك بعد تصريحات أدلى بها في وقت سابق من هذا الأسبوع رجل الأعمال الأميركي والملياردير Peter Thiel، والذي وجه اتهامات مباشرة لـ Google بأن تعاملاتها مع الصين تنطوي فيما يبدو على خيانة.



ترامب اعتمد على هذه التصريحات في اتهاماته، ووصف Thiel في تغريدته على تويتر بأنه رجل عظيم وذكي، ويعرف في هذه المسألة أكثر من أي شخص آخر.



وهو ما سارعت عملاقة التكنولوجيا الى نفيه، مؤكدة أن الاتهامات لا أساس لها وأنهم لا يعملون مع الصين. كما شككت في دوافع Thiel، المؤيد لترامب والذي يشغل مقعدا في مجلس إدارة شركة Facebook المنافسة.



هذا وكانت Google قد سحبت محرك البحث التابع لها من الصين في 2010 احتجاجا على مساعي بكين مراقبة نتائج البحث. وبدأت مؤخرا بإجراء بحوث على نسخة معدلة من محركها للبحث لاستخدامه في الصين، إلا أنها قالت إنها لا تخطط لإطلاقه.



وبدوره في وقت سابق من هذا العام، انتقد ترامب الشركة العملاقة لانسحابها من عطاء لعقد كبير لأجهزة الكمبيوتر في البنتاجون، إلا أنه خفف لهجته لاحقا بعد لقاء مع رئيسها التنفيذي.



لتعود سلسلة انتقادات ترامب لـ Google الى الواجهة مجددا، واضعا التنين الأصفر في الوسط هذه المرة ، رغم عمليات Google التجارية المحدودة في الصين.