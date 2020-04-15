ترامب يعتزم عقد اجتماع افتراضي لقادة السبع حول كورونا غداً

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد اجتماعاً عبر الفيديو لقادة مجموعة الدول السبع غداً الخميس لتنسيق الاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وكان قادة الديموقراطيات الصناعية الكبرى قد التقوا لأول مرة عبر الفيديو في منتصف مارس الماضي لمناقشة فيروس كورونا.

وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية للمجموعة واضطرت إلى إلغاء قمة هذا العام بسبب فيروس كورونا. وشهدت دول مجموعة السبع موجات حادة من تفشى الفيروس.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير إن الاجتماع يهدف إلى "تنسيق الاستجابات الوطنية" للوباء.

وتابع دير: "من خلال العمل معا، تتخذ مجموعة السبع نهجا مجتمعيا شاملا لمعالجة الأزمة عبر مجالات متعددة، بما في ذلك الصحة والتمويل والمساعدات الإنسانية والعلوم والتكنولوجيا".

وأجرى وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة في وقت سابق محادثات وأصدروا بياناً جددوا فيه تعهد مجموعة السبع "ببذل كل ما هو ضروري" لضمان النمو وحماية الاقتصاد.