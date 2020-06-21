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ترامب يعتزم وضع قيود على التأشيرات لمنع دخول عمال أجانب

منشور 21 حزيران / يونيو 2020 - 08:16
ترامب يعتزم وضع قيود على التأشيرات لمنع دخول عمال أجانب
سئل ترامب عما إذا كانت هناك استثناءات من القيود الجديدة فقال قليلة جدا
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه سيعلن قيودا جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه سيعلن قيودا جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس كورونا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز " سنعلن شيئا ما غدا أو بعد غد بشأن التأشيرات".

وسئل ترامب عما إذا كانت هناك استثناءات من القيود الجديدة فقال قليلة جدا.

وقال منتقدون إن من المتوقع على ما يبدو أن يستغل ترامب الجائحة لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. ويمثل موقفه الصارم تجاه الهجرة محور حملته لإعادة انتخابه.

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Via SyndiGate.info


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