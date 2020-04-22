ترامب يقرر تعليق طلبات الهجرة وإصدار الإقامات الدائمة لمدة 60 يوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات جائحة كورونا، إنه سيوقع "على الأرجح" يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً يعلق بموجبه، لمدة 60 يوماً، الهجرة إلى الولايات المتّحدة بهدف حماية الوظائف في البلاد.

وأوضح أن هذا الإجراء يتعلق حصراً بطلبات الإقامة الدائمة (غرين كارد أو البطاقة الخضراء)، ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.

وقال ترامب إن "وقف الهجرة مؤقتًا سيساعد الأميركيين العاطلين عن العمل"، مشيراً إلى أن "هذا التعليق سيسري لمدة 60 يوماً" قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية".

وأضاف "علينا تقديم الأولوية للعامل الأميركي".

حزمة إضافية من المساعدات

وفي سياق متصل، رحب الرئيس الأميركي ترامب بتوصل إدارته إلى اتّفاق مع الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس، الثلاثاء، على حزمة مساعدات طارئة بقيمة 484 مليار دولار للشركات الصغيرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

وتبنى مجلس الشيوخ مشروع قرار بقيمة نحو 484 مليار دولار يمنح تمويلًا اضافيا للشركات و المؤسسات الصغيرة و لبرامج الإغاثة من الكوارث و المستشفيات و لتعزيز فحوص فيروس كورونا.

وقال ترامب إن الحزمة "تهدف بالأساس لمساعدة الشركات الصغيرة".

وأوضح ترامب "اعتمدنا برنامج حماية المرتبات وهناك تمويل إضافي للبرنامج، 382 مليار من الحزمة ستخصص للحفاظ على العمال ومرتباتهم، و75 مليار دولار للمستشفيات و25 مليار دولار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا منها توفير الفحوص".

وعبر وزير الخزانة ستيفن منوشين عن شكره للقادة الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس بعد التوصل إلى الاتفاق، الذي استمرالنقاش بشأنه عدة أيام.

وقال منوشين إن "مليون شركة حصلت حتى الآن على منح وقروض"، مشيرا إلى أن 20 في المئة تم صرفها من خلال المصارف الصغيرة.

ومن المقرر دعم الولايات المتضررة بمبلغ 11 مليار دولار من بين الحزمة التي تبلغ 480 مليار دولار التي تم إقرارها اليوم ويتوقع أن يوافق عليها مجلس النواب الأربعاء أو الخميس.

إعادة فتح الاقتصاد



وأعلن الرئيس الأميركي أن 20 ولاية، يعيش فيها 40 في المئة من السكان، تعمل على إعادة فتح اقتصادها قريبا.

ومع تزايد تحذيرات عودة فتح الاقتصاد واحتمال انتعاش فيروس كورونا من جديد، قال ترامب "سنفعل ذلك بطريقة آمنة وبكل حرص، لأن البلاد تود العودة إلى العمل، وملايين الأميركيين ضحوا بعملهم وحياتهم من أجل إنقاذ الأرواح".

وفقد نحو 26 مليون أميركي وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى خروج تظاهرات في ولايات عديدة تطالب برفع القيود.