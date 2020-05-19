ترامب ينظر بقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية وسحب عضوية الولايات المتحدة

هدد الرئيس دونالد ترامب بقطع التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية بشكل دائم، في رسالة مؤرخة الاثنين شاركها على تويتر.

وقال ترامب إنه إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بإدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يومًا المقبلة، فسأجعل تجميد تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية المؤقت دائماً وأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة.

يذكر أن ترامب كان قد أوقف التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية، حيث أجرت إدارته مراجعة لاستجابة الوكالة لوباء Covid-19.

وفي رسالة الاثنين ، قال الرئيس إن المراجعة "أكدت العديد من المخاوف الخطيرة التي أثارتها الشهر الماضي." كما يحدد ما اعتبره البيت الأبيض "أخطاء متكررة" من قبل المنظمة ومديرها العام ، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.