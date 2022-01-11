جوازات السفر العربية: ترتيبها من الأقوى إلى الأضعف

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول بين جوازات السفر العربية واحتلت المركز 15 عالمياً كأقوى جواز سفر يتيح الوصول إلى 175 دولة حول العالم دون تأشيرة مسبقة.

و هنا سنقوم بسرد جميع جوازات السفر العربية وكيفية ترتيبها إقليميا ودوليا.

الإمارات العربية المتحدة - الترتيب الدولي: 15



جواز السفر الإماراتي هو الأقوى بين جوازات السفر العربية، والخامس عشرعالمياً. يسمح جواز السفر الإماراتي لحامله السفر إلى 175 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 52 دولة فقط من حاملي جوازات السفر الإماراتية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

قطر - الترتيب الدولي: 53



بينما يحتل جواز السفر القطري المرتبة الثانية بين جوازات السفر العربية، إلا أنه يحتل المرتبة 53 عالمياً. يسمح جواز السفر القطري لحامله السفر إلى 79 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 130 دولة من حاملي جواز السفر القطري تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

الكويت - الترتيب الدولي: 54



الثالث في هذه قائمة جوازات السفر العربية هو جواز السفر الكويتي واحتل المرتبة 54 دوليًا. يسمح جواز السفر الكويتي لحامله السفر إلى 95 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 132 دولة من حاملي جوازات السفر الكويتية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

البحرين - الترتيب الدولي: 62



الرابع في هذه القائمة هو جواز السفر البحريني الذي تصدر المرتبة 62 عالمياً. يسمح جواز السفر البحريني لحامله السفر إلى 84 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 143 دولة من حاملي جوازات السفر البحرينية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

عمان - الترتيب الدولي: 64



الخامس في هذه القائمة هو جواز السفر العماني الذي تصدر المرتبة 64 عالمياً. يسمح جواز السفر العماني لحامله السفر إلى 80 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 147 دولة من حاملي جوازات السفر العمانية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

المملكة العربية السعودية - الترتيب الدولي: 65



يحتل جواز السفر السعودي المرتبة السادسة بين أقرانه العرب، بينما يحتل المرتبة 65 عالمياً. جواز السفر السعودي يسمح لحامله السفر إلى 79 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 148 دولة من حاملي جوازات السفر السعودية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

تونس - الترتيب الدولي: 72



يحتل جواز السفر التونسي المرتبة 72 عالمياً والسابع على هذه القائمة. جواز السفر التونسي يسمح لحامله السفر إلى 71 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 156 دولة من حاملي جوازات السفر التونسية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

المغرب - الترتيب الدولي: 79



يحتل جواز السفر المغربي المرتبة الثامنة في هذه القائمة والمرتبة 79 عالمياً.جواز السفر المغربي يسمح لحامله السفر إلى 64 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 163 دولة من حاملي جوازات السفر المغربية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

موريتانيا - الترتيب الدولي: 84 يحتل جواز السفر الموريتاني المرتبة التاسعة بين جوازات السفر العربية والمرتبة 84 عالمياً. جواز السفر الموريتاني يسمح لحامله السفر إلى 59 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 168 دولة من حاملي جوازات السفر الموريتانية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

جزر القمر - الترتيب الدولي: 90



يحتل جواز سفر جزر القمر المرتبة العاشرة في هذه القائمة، بينما يحتل المرتبة 90 عالمياً. جواز سفر جزر القمر يسمح لحامله السفر إلى 53 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 174 دولة من حاملي جوازات سفر جزر القمر تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

الأردن - الترتيب الدولي: 91

يحتل جواز الفر الأردني المرتبة 11 في هذه القائمة، بينما يحتل المرتبة 91 عالمياً. جواز السفر الأردني يسمح لحامله السفر إلى 52 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 175 دولة من حاملي جواز السفر الأردني تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

الجزائر - الترتيب الدولي: 91



يتقاسم جواز السفر الجزائري المرتبة 91 عالمياَ مع نظيره الأردني. جواز السفر الجزائري يسمح لحامله السفر إلى 52 بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 175 دولة من حاملي جوازات السفر الجزائرية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

مصر - الترتيب الدولي: 91



يحتل جواز السفر المصري المرتبة 91 عالمياً والمرتبة 11 في هذه القائمة. جواز السفر المصري يسمح لحامله السفر إلى 52 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 175 دولة من حاملي جوازات السفر المصرية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

جيبوتي - الترتيب الدولي: 96



يحتل جواز سفر جيبوتي المرتبة 96 عالمياً والمرتبة 12 على هذه القائمة. جواز سفر جيبوتي يسمح لحامله السفر إلى 47 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 180 دولة من حاملي جوازات السفر الجيبوتي تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

لبنان - الترتيب الدولي: 102



يبدو أن الاقتصاد ليس هو الجانب الوحيد المتدهور في لبنان. حيث يحتل جواز السفر اللبناني الذي يحتل المرتبة 13 على هذه القائمة، المرتبة 102 عالمياً. جواز السفر اللبناني يسمح لحامله السفر إلى 41 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 186 دولة من حاملي جوازات السفر اللبنانية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

السودان - الترتيب الدولي: 102



يتقاسم جواز السفر السوداني المرتبة 102عالمياُ مع نظيره اللبناني. جواز السفر السوداني يسمح لحامله السفر إلى 41 وجهات بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 186 دولة من حاملي جوازات السفر السودانية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

ليبيا - الترتيب الدولي: 103



جاء جواز السفر الليبي في المرتبة 14 بين جوازات السفر العربية وفي المرتبة 103 عالمياً. جواز السفر الليبي يسمح لحامله السفر إلى 40 وجهة بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 187 دولة من حاملي جوازات السفر الليبية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

الأراضي الفلسطينية - الترتيب الدولي: 105



يحتل جواز سفر السلطة الفلسطينية المرتبة 105 عالمياً والمرتبة 15 على هذه القائمة. مما يعني أنه يسمح لحامله السفر إلى 37 وجهة بدون تأشيرة سفرأو تأشيرة عند الوصول. تشترط 190 دولة من حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

الصومال - الترتيب الدولي: 106



يحتل جواز السفر الصومالي المرتبة 106 عالمياً والمرتبة 16 في هذه القائمة. جواز السفر الصومالي يسمح لحامله السفر إلى 34 وجهات بدون تأشيرة سفر أو تأشيرة عند الوصول. تشترط 193 دولة من حاملي جوازات السفر الصومالية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

اليمن - الترتيب الدولي: 107



يحتل جواز السفر اليمني المرتبة 17 بين جوازات السفر العربية والمرتبة 107 عالمياً. جواز السفر اليمني يسمح لحامله السفر إلى 33 وجهة بدون تأشيرة سفرأو تأشيرة عند الوصول. تشترط 194 دولة من حاملي جوازات السفر اليمنية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

سوريا - الترتيب الدولي: 109



يعتبر جواز السفر السوري من بين أسوأ 3 جوازات سفر عالميا فقد احتل المرتبة 109. جواز السفر السوري يسمح لحامله السفر إلى 29 وجهة بدون تأشيرة سفرأو تأشيرة عند الوصول. تشترط 198 دولة من حاملي جوازات السفر السورية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.

العراق - الترتيب الدولي: 110



جواز السفر العربي الأضعف هو جواز السفر العراقي والجواز الوحيد الأضعف منه عالمياً هو جواز السفر الأفغاني. جواز السفر العراقي حامله السفر إلى 28 وجهة فقط بدون تأشيرة سفرأو تأشيرة عند الوصول. تشترط 199 دولة من حاملي جوازات السفر العراقية تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر.