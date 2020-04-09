ترقية بورصة الكويت بمؤشر الأسواق الناشئة تؤجل بسبب كورونا

أعلنت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال "MSCI"، تأجيل ترقية بورصة الكويت في مؤشراتها للأسواق الناشئة، بسبب تداعيات وباء كورونا على الصعيد العالمي.

وذكرت المؤسسة في بيان، الخميس، أن تفشي كورونا أثر على قدرة المستثمرين المؤسسين العالميين في استكمال أعمالهم المطلوبة قبل التنفيذ الكامل لدخول استثماراتهم، رغم استمرار الأعمال التشغيلية بشكل اعتيادي في بورصة الكويت.

وبحسب البيان، سيتم تأجيل الترقية من مايو/ أيار المقبل إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، رغم استيفاء بورصة الكويت جميع متطلبات الترقية على مؤشرات "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.

وتابع: "التدابير الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول والشركات والمستثمرين المؤسسين بالعالم للحد من انتشار كورونا، حدت من القدرة التشغيلية للأطراف المتعاملة، لإجراء التجهيزات اللازمة لدخول أسهم الشركات الكويتية في المؤشر خلال مايو/أيار 2020".

وأشار البيان إلى أن الأطراف المتعاملة، لاحظت وجود تأثير لهذه التدابير الاحترازية حول العالم على عملية فتح الحسابات، بالسرعة التي تضمن تنفيذ دخول جميع المستثمرين المؤسسين، قبل موعد التنفيذ الشهر المقبل.

في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أعلنت "مورغان ستانلي" ترقية بورصة الكويت اعتبارا من 20 مايو/ أيار 2020، لتصبح ضمن فئة الأسواق الناشئة بمؤشرها بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

ويستخدم "MSCI"، كمؤشر لإدارة أصول تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى 500 مليار دولار من الأصول غير النشطة.