تركيا: ارتفاع البطالة وعجز الميزانية يهددان الاقتصاد

أظهرت بيانات رسمية، صادرة اليوم الجمعة، ارتفاعا في معدل البطالة وعجزا في الميزانية في تركيا، ما يشكل تهديدا خطيرا للاقتصاد.

وكشف معهد الإحصاءات التركي، ارتفاع معدل البطالة إلى 14 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وزاد معدل البطالة غير الزراعية إلى 16.7 بالمئة من 16.5 بالمئة قبل شهر، وفقا للأرقام. ووصلت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 14.2 بالمئة.

كما أظهرت بيانات من وزارة المالية التركية، اليوم الجمعة، عجزا في الميزانية خلال شهر أكتوبر المنصرم قدره 14.9 مليار ليرة (2.58 مليار دولار) .

وقالت الوزارة إن العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة.

وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويقدر العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.