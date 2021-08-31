  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. تركيا: العجز التجاري يرتفع بنحو 51% في يوليو على أساس سنوي

تركيا: العجز التجاري يرتفع بنحو 51% في يوليو على أساس سنوي

منشور 31 آب / أغسطس 2021 - 09:03
العجز التجاري يرتفع بنحو 51% في يوليو على أساس سنوي
في الأشهر السبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري 4.7% إلى 26.72 مليار دولار
أبرز العناوين
سجلت تركيا عجزاً في التجارة الخارجية للبلاد مرتفعة بـ 51.3% على أساس سنوي في يوليو تموز إلى 4.278 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

سجلت تركيا عجزاً في التجارة الخارجية للبلاد مرتفعة بـ 51.3% على أساس سنوي في يوليو تموز إلى 4.278 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

اقرأ ايضاًتركيا تتصدر قمة مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي تركيا تتصدر قمة مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي

وقال المعهد إنه بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت صادرات تركيا 10.2% وزادت الواردات 16.8% مقارنة مع يوليو تموز 2020.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري 4.7% إلى 26.72 مليار دولار.

كلمات دالة:اقتصاد تركيا

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...