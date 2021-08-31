تركيا: العجز التجاري يرتفع بنحو 51% في يوليو على أساس سنوي

سجلت تركيا عجزاً في التجارة الخارجية للبلاد مرتفعة بـ 51.3% على أساس سنوي في يوليو تموز إلى 4.278 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وقال المعهد إنه بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت صادرات تركيا 10.2% وزادت الواردات 16.8% مقارنة مع يوليو تموز 2020.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام، تقلص العجز التجاري 4.7% إلى 26.72 مليار دولار.