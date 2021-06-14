  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. تركيا تتفق مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين

تركيا تتفق مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين

منشور 14 حزيران / يونيو 2021 - 05:21
تركيا تتفق مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين
هوت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي 75 في المائة العام الماضي، مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات
أبرز العناوين
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الأحد)، إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين إلى 6 مليارات دولار من 2.4 مليار، في خطوة قد تعزز احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الأحد)، إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين إلى 6 مليارات دولار من 2.4 مليار، في خطوة قد تعزز احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.

اقرأ ايضاًتركيا تعتزم إطلاق عملة رقمية رسمية تستند في قيمتها إلى الليرة التركيةتركيا تعتزم إطلاق عملة رقمية رسمية تستند في قيمتها إلى الليرة التركية

هوت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي 75 في المائة العام الماضي، مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات.

وقال إردوغان قبيل توجهه إلى بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي: «أنجزنا اتفاقاً مهماً للغاية مع الصين حديثاً، وهي بلد مهم للغاية، ومن أكبر شركائنا التجاريين... كان لدينا بالفعل اتفاق مبادلة قيمته 2.4 مليار دولار. الآن أبرمنا اتفاقاً جديداً بقيمة 3.6 مليار دولار، ليزيد الإجمالي إلى 6 مليارات دولار».

استنزفت احتياطيات البنك المركزي من جراء سياسة انتهجت في 2019 و2020 باعت بموجبها البنوك المملوكة للدولة نحو 128 مليار دولار لدعم الليرة التركية المتراجعة. وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تقع عند مستويات سلبية عميقة عند استبعاد المبادلات مع البنوك الحكومية.

وقبل عام، ناشدت تركيا حلفاءها الأجانب إبرام تمويلات مبادلة جديدة لكنها لم تحصل إلا على القليل. وخففت زيادات أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الضغوط الاقتصادية لفترة وجيزة، لكن الليرة لامست منخفضاً جديداً في وقت سابق هذا الشهر.

اقرأ ايضاًتركيا تعتزم إطلاق عملة رقمية رسمية تستند في قيمتها إلى الليرة التركيةالشركات الأوروبية في الصين تعيش مرحلة من التحدي في ظل قيود كورونا

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قال البنك المركزي إنه استخدم تسهيل التمويل الذي لديه باليوان الصيني للمرة الأولى بموجب اتفاق مبادلة سابق مع بنك الشعب الصيني.

وانتقد إردوغان مَن قال إنهم يصرون على أن الاحتياطيات التركية تتراجع، وقال إن الاتفاق الجديد مع الصين «أجهض لعبتهم هذه».

 

كلمات دالة:اقتصاد تركيااقتصاد الصين

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...