تركيا تتوقع نمو إيجابي للاقتصاد نهاية عام 2020 رغم جائحة كورونا

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق إن بلاده ستنهي العام على نمو اقتصادي ايجابي على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ألبيرق في مقابلة مع تلفزيون (تي آر تي خبر) المملوك للدولة "على الرغم من هذه الأزمة، بدلا من انكماش 5 بالمئة إلى 10 بالمئة، فإننا بإذن الله سنرى نموا ايجابيا في نهاية هذا العام".

وأضاف أن بلاده في محادثات مع بضع دول حول اتفاقات محتملة لمبادلة العملة.

وقال ألبيرق في مقابلة مع تلفزيون (تي آر تي خبر) المملوك للدولة "من الآن فصاعدا، سندرس التجارة بعملتنا المحلية، ونحن نجري محادثات مع بضع دول بشأن اتفاقات لمبادلة العملة".

وذكر ألبيرق الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند دون أن يشير تحديدا إلى ما إذا كانت تركيا تجري مناقشات نشطة لمبادلةالعملة مع كل تلك الدول.

ورفعت قطر الأسبوع الماضي خطا قائما لمبادلة العملة مع تركيا إلى ثلاثة أمثال لتصل قيمته إلى15 مليار دولار، وأبلغ مسؤولون رويترز أن أنقرة تسعى أيضا لتوسيع اتفاق لمبادلة العملة مع الصين

وإنشاء خطوط لمبادلة العملة مع اليابان والمملكة المتحدة.