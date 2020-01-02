تركيا تعتزم زيادة صادراتها إلى ليبيا إلى 10 مليارات دولار

كشفت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين الأتراك (موسياد)، عن أن الحكومة تخطط لرفع صادرات تركيا إلى ليبيا بأكثر من 571 في المائة، لتصل إلى 10 مليارات دولار، مقابل نحو 1.49 مليار دولار في 2018.

وقال ممثل الجمعية في طرابلس، مرتضى قرنفل، إن مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط الموقّعة بين حكومة تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ستؤثر بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين تركيا وليبيا.

وأضاف قرنفل، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية أمس (الأربعاء)، إن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بفضل انعكاس قوة العلاقات السياسية بينهما بشكل إيجابي على المجال الاقتصادي.

ولفت إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا تشمل الملابس والأثاث، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، ومستلزمات البناء وغيرها من القطاعات الأخرى. وتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا بنسبة 50 في المائة لتصل إلى 3 مليارات دولار في 2020.

وتابع: «ليبيا بالنسبة لنا بمثابة البوابة المفتوحة على مصر وتونس والجزائر وأفريقيا الوسطى، وفي حال اغتنام هذا الجانب بشكل جيد، فإنه من الممكن رفع قيمة صادراتنا إليها، لمستوى 10 مليارات دولار»، مشيراً إلى أن السوق الليبية تُعدّ من أوائل الأسواق الخارجية التي بدأ المقاولون الأتراك النشاط فيها خلال سبعينات القرن الماضي، في بدايات انفتاحهم على الأسواق الدولية، وأن حجم المشروعات التي نفذها المقاولون الأتراك في ليبيا، منذ تلك الفترة، بلغت 29 مليار دولار.

وأوضح أن ليبيا هي ثالث أكبر بلد بعد روسيا وتركمانستان الذي ينفذ رجال الأعمال الأتراك مشروعات فيها، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة إعمار وتأهيل البلاد، وهو ما سيُسهِم في زيادة حصة رجال الأعمال الأتراك من المشروعات.

كانت «موسياد» افتتحت مكتبها التمثيلي في ليبيا، مارس (آذار) 2019. ما رفع عدد مكاتبها في الخارج إلى 223 مكتباً في 93 دولة. وقالت الجمعية إنها مستمرة في توسيع شبكة فروعها التمثيلية بالعالم ضمن الرؤية التي تتبناها المعروفة بـ«الدبلوماسية التجارية».

وتأسست «موسياد» في إسطنبول عام 1990 على يد مجموعة رجال أعمال أتراك، وتضم 11 ألف عضو، يعمل لديهم 1.6 مليون شخص، ولها 86 فرعاً داخل تركيا.

كانت هيئة الإحصاء التركية أعلنت أن قيمة الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 زادت بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي، إلى 156 ملياراً و886 مليون دولار. كما تراجعت الواردات بنسبة 11 في المائة، لتستقر عند 183 ملياراً و686 مليون دولار.

على صعيد آخر، قررت شركة «أناضولو جيت» التابعة للخطوط الجوية التركية، تقليص الوجبات المجانية لركاب الرحلات الداخلية ضمن حملة تقشف شملت إلغاء القهوة وشطائر الجبن من قائمة الوجبات المجانية، في إطار الإجراءات التي تتخذها لمواجهة التكاليف المتزايدة.

واستبدلت الشركة بالقهوة والشطائر التي كانت تحتوي على الزبد والفلفل الأخضر الطازج والجبن، قطعةً صغيرةً من المخبوزات، وخفضت صنفي الكعك اللذين كانا يُقدمان بديلاً للساندويتش الأساسي فيما مضى، إلى نوع واحد فقط، وأصبحت تقدم كعك الشوكولاته والفاكهة بالتناوب أسبوعياً.

كما خفضت الشركة المشروبات المجانية، التي تضم القهوة والشاي، إلى نوع واحد فقط، حيث أزالت الشركة القهوة من قائمة الوجبات المجانية.

كانت «الخطوط الجوية التركية» أعلنت أنها تكبدت خسائر بقيمة 1.12 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، ما دفعها إلى تطبيق خطة تقشف.

من ناحية أخرى، رفعت الحكومة التركية رسوم فحص المركبات بنسبة 22.8 في المائة، اعتباراً من أمس (الأربعاء). وستتراوح رسوم الفحص ما بين 174.64 ليرة و462.56 ليرة تركية.

وزادت رسوم فحص الحافلات والشاحنات وشاحنات السحب والناقلات من 377.60 ليرة إلى 462.56 ليرة، فيما ارتفعت رسوم فحص السيارات والحافلات الصغيرة والمركبات البرية من 279.66 ليرة إلى 342.2 ليرة. والدراجات النارية من 142.78 ليرة إلى 174.64 ليرة.