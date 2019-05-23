تركيا توقف شراء النفط الإيراني التزاماً بالعقوبات الأميركية

منشور 23 أيّار / مايو 2019 - 10:18
تركيا توقّفت اعتباراً من 2 أيار/مايو عن استيراد النفط الإيراني
تركيا توقّفت اعتباراً من 2 أيار/مايو عن استيراد النفط الإيراني
أبرز العناوين
كانت الولايات المتحدة منحت ثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا إعفاءات من الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران

أعلن مسؤول تركي  أنّ بلاده توقفت بالكامل منذ مطلع أيار/مايو الجاري عن استيراد النفط الإيراني التزاماً منها بالعقوبات الأميركية.

وعلى هامش زيارة نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم كيران إلى واشنطن، قال مسؤول في الوفد التركي طالباً عدم نشر اسمه "بصفتنا حليفاً استراتيجياً" للولايات المتحدة "فإنّنا نحترم العقوبات".

وكانت الولايات المتحدة منحت ثماني دول هي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا إعفاءات من الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران، وذلك لمدة ستة أشهر انقضت في 2 أيار/مايو.

وأوضح المسؤول أن تركيا توقّفت اعتباراً من 2 أيار/مايو عن استيراد النفط الإيراني.

المزيد: 
تركيا ترفع أسعار المحروقات للمرة الخامسة في شهر
صادرات إيران النفطية الأقل في أبريل منذ بداية العام الجاري

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن