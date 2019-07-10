تركيا قد تواجه مشاكل خطيرة ما لم يتم إصلاح البنك المركزي

ذكر موقع خبر ترك على الإنترنت اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده قد تواجه مشكلات خطيرة ما لم يجر إصلاح البنك المركزي إصلاحاً تاماً بعد إقالة محافظه مراد جتينقايا.

ونسب الموقع إلى أردوغان قوله للصحفيين على طائرته خلال رحلة العودة من زيارة للبوسنة إن جتينقايا اتخذ قرارات دفعت تركيا ثمنها غالياً وإنه لم يوح للسوق بالثقة ولم يتواصل جيداً معها.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محافظ البنك المركزي، مراد جتينقايا، السبت، وعين نائبه، مراد أويسال خلفاً له، وفقاً لمرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية. ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء

وأويسال، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس البنك المركزي منذ 9 يونيو 2016، سيواصل تنفيذ أدوات السياسة النقدية بشكل مستقل، تماشياً مع ولايته وصلاحياته.

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ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة بتضخم بلغت نسبته 15,72 بالمئة بالوتيرة السنوية في يونيو، بعد 18,71 بالمئة في مايو.