ترامب يؤجل زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقاً،

وذلك بعد تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات التجارية بين البلدين.

وكشف ترمب عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا من أجل إبرام اتفاق نهائي.

وقال ترمب على حسابه في "تويتر": "يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة حققت تقدماً كبيراً في المحادثات التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية هامة بينها حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا أخرى عديدة".

وأضاف: "كنتيجة لهذه المحادثات المثمرة جداً، سأقوم الآن بتأجيل فرض الزيادة الأميركية على الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من مارس (آذار). وعلى افتراض تمكن الطرفين من تحقيق المزيد من التقدم، سوف نخطط لعقد قمة بيني وبين الرئيس شي في مارالاغو لإبرام اتفاق. نهاية أسبوع جيدة جداً للولايات المتحدة والصين".

من جهتها أفادت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم (الاثنين)، أن الصين والولايات المتحدة حققتا "تقدما كبيراً" في المفاوضات الجارية بينهما في واشنطن والتي تهدف إلى إنهاء حربهما التجارية.

ووفق وكالة شينخوا الصينية، فان الطرفين حققا تقدماً بشأن "قضايا محددة" مثل نقل التكنولوجيا وحماية الملكبة الفكرية والعوائق التجارية غير المتعلقة بالرسوم وقطاع الخدمات والزراعة وأسعار صرف العملات.