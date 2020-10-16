ترمب يخطط للقيام بخطوة لإنعاش الاقتصاد

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الخميس، استعداده للقيام بخطوة لتحريك المفاوضات حول خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأميركي، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما بدأت ملامح انفتاح ترتسم بعد مؤشرات تثير تشاؤما، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ولم يتردد ترمب في الرد على سؤال لمحطة «فوكس نيوز» حول إمكان تخصيص أكثر من 1800 مليار دولار تعرضها إدارته لإنعاش الاقتصاد. وقال: «سأفعل ذلك، سأفعل ذلك بالتأكيد، سأخصص المزيد من الأموال، سأذهب أبعد من ذلك»، بينما يتقدم عليه خصمه الديمقراطي جو بايدن بفارق واضح في استطلاعات الرأي قبل ثلاثة أسابيع من الاقتراع الذي يأمل فيه بالفوز بولاية ثانية.

لكن رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل ومع أنه حليف ترمب، أكد الخميس من جديد أنه لن يصوت لمصلحة مبلغ بهذا الحجم الكبير. وأضاف لصحافيين في معقله في كنتاكي أن البرلمانيين الجمهوريين «يعتقدون أن ما قدمناه مطلع سبتمبر أيلول، أي نصف مليار محددة الأهداف بدقة، هو الطريق الوحيد الذي يجب اتباعه، لذلك هذا ما سأقترحه».

وينوي مجلس الشيوخ التصويت قريبا على إجراء آنيّ لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وبعد سلسلة من المواقف المتقلبة، يريد البيت الأبيض أيضا تدابير محددة الأهداف مثل إجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تقديم مساعدات لشركات الطيران.

لكن بالنسبة للديمقراطيين بقيادة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، من غير الوارد إقرار إجراءات مستقلة. فهم يريدون حزمة أكبر بقيمة 2.2 تريليون دولار.

وبالإضافة إلى هذه الحزمة، يتواجه المعسكران بشأن المساعدات التي ستذهب إلى الولايات لدعمها في معركتها ضد وباء كوفيد - 19 وتأثيره على الخدمات العامة، مثل المدارس.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين المكلف المفاوضات باسم الجمهوريين إن مواقف المعسكرين «ما زالت متباعدة جدا» حول العديد من القضايا. وأضاف: «سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات لكننا نحاول جاهدين، لذلك لا أعني أن الأمر مستحيل»، مؤكدا أن «ما نحتاجه الآن هو نهج مركز ومعقول».

وبدا مساء الخميس أنه من الممكن تحقيق بعض الانفتاح، بعد اتصال هاتفي استمر نحو ساعة ونصف الساعة بين بيلوسي ومنوتشين.

ويبدو أن وزير الخزانة وافق على اقتراح الديمقراطيين حول تمويل استراتيجية وطنية لفحوص كوفيد - 19، كما كتب الناطق باسم بيلوسي في تغريدة.

وأضاف أنه يفترض أن يقدم المعسكر الجمهوري الجمعة «التغييرات الطفيفة» التي يرغب في إدخالها على اقتراح الديمقراطيين، وتابع أن منوتشين أكد أن دونالد ترمب سيضع ثقله لإقناع رئيس مجلس الشيوخ.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذه المساعدات لا بد منها نظرا للمؤشرات غير المطمئنة.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل نحو 898 ألف شخص الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب. ويتلقى عشرة ملايين أميركي تعويضات بطالة لكن 25 مليونا في المجموع يحصلون على مساعدة بسبب خسارتهم وظائفهم أو تراجع دخلهم.

أما الصناعات التحويلية محور معركة ترمب الذي وعد بأن يعيد إلى الولايات المتحدة الوظائف التي نقلت إلى الصين، فتسجل نتائج متفاوتة من تباطؤ في نيويورك في أكتوبر (تشرين الأول) إلى ارتفاع كبير في محيط فيلادلفيا.

وقبل الانتخابات القريبة يحتاج الرئيس الأميركي الذي يؤكد أنه الرجل المناسب لإخراج الاقتصاد من كبوته، إلى تقديم نصر ما للناخبين.

ويخشى كل معسكر أن ينسب الطرف الآخر لنفسه مجموعة من الإجراءات المخصصة لمساعدة ملايين الأميركيين.

