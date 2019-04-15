ترمب يدعو "بوينج" على إصلاح الطائرة 737 ماكس وتغيير اسمها

أسدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النصح اليوم الاثنين لشركة بوينج في أعقاب حادثين لطائرتها 737 ماكس قائلا إنه يتعين على الشركة "تغيير اسم" أفضل طائراتها مبيعا بعد إصلاحها.

وقال ترمب على تويتر "ما الذي أعرفه عن العلامات التجارية، ربما لا شيء (لكنني أصبحت الرئيس!)، لكن إذا كنت مكان بوينج فسوف أقوم بإصلاح الطائرة بوينج 737 ماكس مع بعض الخصائص الإضافية الرائعة ثم طرح الطائرة باسم جديد. لا يوجد منتج عاني مثلها. لكن مرة أخرى ماذا أعرف بحق الجحيم؟".

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