ترمب يطلب من لندن أن تكون "في منتهى الحذر" من إشراك «هواوي» في تطوير شبكة الجيل الخامس

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من بريطانيا، أن تكون "في منتهى الحذر" حيالَ إشراك مجموعة هواوي الصينيّة في تطوير شبكة الجيل الخامس "فايف جي" على أراضيها، وذلك في مقابلة نُشرت عشيّة وصوله إلى لندن في زيارة دولة.

وردًا على تقارير تُفيد بأنّ بريطانيا تنوي منح هواوي دوراً محدوداً في مشروع تطوير شبكة الجيل الخامس، قال ترمب لصحيفة "صنداي تايمز": "لديكم بدائل أخرى، ويجب علينا أن نكون حذرين جداً من وجهة نظر أمنية".

وأضاف: "تعلمون أنّ لدينا مجموعة مهمة من الاستخبارات وأننا نعمل عن كثب مع بريطانيا، ولذا يجب عليكم أن تكونوا حذرين للغاية".

وفي ظلّ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أدرجت إدارة ترمب هواوي على لائحة الشركات المشبوهة التي من غير المسموح بيعها معدات تقنية خشية أن تستخدمها بكين لغايات تجسسية.