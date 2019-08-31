ترمب يفرض رسوم جمركية جديدة على بضائع صينية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، أن رسوماً جمركية إضافية بالغة 15 في المائة على بضائع صينيّة بقيمة مليارات الدولارات ستدخل حيّز التنفيذ، غداً (الأحد).

وردّاً على أسئلة صحافيين بشأن إمكان تأجيل تلك الرسوم إلى تاريخ لاحق، أجاب الرئيس الأميركي: «لقد تمّ تثبيتها».

وستدخل الرسوم حيّز التنفيذ الساعة 00.01 بالتوقيت المحلي (04.01 بتوقيت غرينتش) وفقاً لمكتب الممثل التجاري.

في حين تشمل البضائع المستهدفة مجموعة واسعة من البضائع، ولا سيما في قطاعات الأغذية والنسيج والأثاث.

ويخوض الطرفان منذ عام نزاعاً تجارياً مع تبادل فرض رسوم جمركيّة على مليارات الدولارات من البضائع.

ويبدو أنّ المفاوضات بلغت طريقاً مسدوداً. غير أنّ ترمب قال مجدّداً إنّ هناك محادثات جارية بين واشنطن وبكين.

وأضاف: «ليس باستطاعتي قول أي شيء، لكنّنا نتحدّث مع الصين. لدينا محادثات مع الصين. ومن المقرّر عقد اجتماعات. هناك اتّصالات جارية».

وأردف ترمب: «أعتقد أنّ اجتماع سبتمبر (أيلول) لا يزال قائماً. لم يتمّ إلغاؤه. سنرى ما سيحدث».

لكنّ الجانب الصيني لم يؤكّد حتى الآن عقد محادثات.

وأشار ترمب إلى أنّ «13 في المائة من الشركات (الأميركية) ستُغادر الصين بمستقبل قريب»، مضيفاً: «أعتقد أنّ الرقم سيكون أعلى بكثير».