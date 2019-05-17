ترمب يُرجئ فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة

أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) لستة أشهر قراراً بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي واليابان.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض: «من المقرر أن يواصل ممثل التجارة الأميركي (روبرت لايتهايزر) المفاوضات حول اتفاقات»، وعليه إبلاغ الرئيس الأميركي بالنتائج «خلال مهلة 180 يوماً».

ولفت البيان إلى أن ترمب يتفق مع وزارة التجارة التي خلصت، في تقرير، إلى أن بعض السيارات والشاحنات المستوردة تُضعف الاقتصاد الأميركي وتهدد بإلحاق الضرر بالأمن القومي.

إلا أن فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة سيواجه معارضة قوية في الكونغرس، بما في ذلك من عدد من الجمهوريين البارزين.