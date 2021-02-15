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تسلا الأمريكية تعتزم تصنيع سياراتها الكهربائية في الهند

منشور 15 شباط / فبراير 2021 - 07:45
تسلا الأمريكية تعتزم تصنيع سياراتها الكهربائية في الهند
أسست تسلا فرعها الهندي وسجلت مكاتبه في وسط مدينة بنجالور
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اقتربت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا من التوصل إلى اتفاق لإنتاج سياراتها في الهند لأول مرة وهو ما يتيح لها فرصة جديدة لمزيد من النمو بعد أن أقام مؤسسها إيلون ماسك مصانع للشركة في الولايات المتحدة والصين.

اقتربت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا من التوصل إلى اتفاق لإنتاج سياراتها في الهند لأول مرة وهو ما يتيح لها فرصة جديدة لمزيد من النمو بعد أن أقام مؤسسها إيلون ماسك مصانع للشركة في الولايات المتحدة والصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن تسلا اختارت ولاية كارناتاكا الهندية وعاصمتها مدينة بنجالور لإقامة أول مصنع لها في الهند، بعد محادثات مع المسؤولين المحليين على مدى ستة أشهر وتدرس بجدية إقامة المصنع في إحدى ضواحي بنجالور.

وبحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها فإن تسلا تدرس حاليا واقع سوق العقارات الإدارية في المنطقة التي تعتزم  إقامة مركز للأبحاث والتطوير فيها، مشيرة إلى أن  تسلا ركزت على بنجالور لأنها تتشكل لتصبح مركزًا للسيارات الكهربائية والمواهب في مجال الصناعات الجوية.

وقد أسست تسلا فرعها الهندي وسجلت مكاتبه في وسط مدينة بنجالور.

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Via SyndiGate.info


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