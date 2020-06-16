تسلا تسجل قيمة سوقية قياسية من جديد بـ 190مليار دولار!

سجل سهم تيسلا رقم قياسي جديد في تداولات يوم الأربعاء الماضي ليرتفع سعره من 800 دولار إلى 1000 دولار، ليعزز خطى الشركة في الوصول إلى سعر 1500 دولار أي ما يعادل 5,625 ريال.

و بذلك بلغت القيمة السوقية لـ تيسلا 190 مليار دولار أي ما يعادل 713 مليار ريال، لتتربع على قمة أعلى علامات السيارات قيمة في العالم تجاورها الصانعة اليابانية تويوتا، و متجاوزة بفارق كبير شركات مثل مرسيدس و فولكس واجن و جنرال موتورز.

ويأتي هذا النمو المتزايد بفضل انتعاش عمليات الشركة في الصين، كذلك الانتشار السريع هناك وزيادة الطلب على سياراتها، حيث ارتفعت أسهم تيسلا بنسبة تقارب 6.6% يوم الأربعاء بعد طلب الرئيس التنفيذي إيلون موسك من موظفيه زيادة الإنتاج بحسب رسالة بريد إلكتروني داخلية وفقًا لرويترز، ويعود هذا الارتفاع أيضًا إلى “يوم البطارية” و الذي ستكشف تيسلا خلاله عن بطاريات جديدة ستشكل ثورة في عالم السيارات الكهربائية والتي يمكن أن تستمر لـ 1.6 مليون كم بتكلفة إنتاج للبطارية أقل من 100 دولار أي ما يعادل 375 ريال لكل كيلو واط/س.