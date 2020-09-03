تسلا تقرر بيع حصة من أسهمها بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا اعتزامها بيع حصة من أسهمها العامة تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ قرار تقسيم سهم الشركة إلى خمسة أسهم.



ووفقا لـ"الألمانية"، ذكرت الشركة البارحة الأولى، أنها ستبيع هذه الأسهم من وقت إلى آخر من خلال اتفاق مع عدة بنوك، مشيرة إلى عزمها استغلال حصيلة بيع الأسهم في تعزيز وضعها المالي وتمويل الأغراض المؤسسية العامة.

ومن المقرر أن يقوم عدد من البنوك وشركات الوساطة المالية بدور وكلاء الشركة في بيع هذه الأسهم ومنها، بنك جولدمان ساكس وشركة بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وباركليز كابيتال وسيتي جروب ماركتس ودويتشه بنك سيكيوريتيز ومورجان ستانلي وكريدي سويس سيكيوريتيز وإس.جيه أمريكا سيكيوريتيز وويلز فارجو سيكيوريتيز وبي.إن.بي باريبا سيكيوريتيز كورب.



ويأتي بيع الأسهم في الوقت الذي تعتزم فيه "تسلا" زيادة إنتاجها من السيارات وبناء مصانع جديدة في ألمانيا والولايات المتحدة، كما تعتزم طرح شاحنة جديدة باسم "سايبر تراك" خلال الصيف المقبل.



وفي سياق متصل، تعول شركة رولز رويس الشهيرة للسيارات على الطراز الجديد الذي أطلقته أمس الأول، من سيارتها "الشبح" لإنعاش مبيعاتها في ظل ركود تشهده سوق السيارات بفعل جائحة كوفيد - 19، لكن رئيسها توقع استمرار الأزمة، آملا في العودة إلى الوضع الطبيعي في غضون ثلاثة أعوام".



ووفقا لـ"الفرنسية"، تستهدف الشركة زبائن من عالم الأعمال بسيارتها الجديدة المزودة بمحرك "في 12" سعة 6.75 ليتر ثنائي التوربو.



وقال تورستن مولر أوتفوس المدير العام للشركة في تصريحات صحافية عبر الهاتف لـ"الفرنسية"، "أعدنا إلى ماركتنا شبابها بشكل كبير في الأعوام العشرة الأخيرة، وبات متوسط أعمار زبائننا 43 عاما".



ويبلغ سعر السيارة الجديدة على الأقل 250 ألف يورو من دون ضرائب للنسخة الأكثر بساطة منها، لكن الثمن يمكن أن يرتفع إلى ملايين عدة للنسخ الأكثر فخامة، كتلك التي تحوي جهاز تلفزيون أو نظام صوت استثنائيا أو سقفا مضيئا يمثل النجوم في السماء لدى ولادة صاحب السيارة، كذلك يختلف السعر إذا دخل الخشب المطعم أو الجلد الفخم في تصميم الأثاث الداخلي لسيارة الشبح".



وتباع كل سيارة مع مظلة بألوان "رولز رويس"، موضبة في حقيبة مدمجة تتمتع بنظام تصريف للمياه يحول دون تبلل السيارة من الداخل خلال الطقس الماطر.