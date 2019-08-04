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تسلا تكشف عن خلل في وضع “dog mode”

منشور 04 آب / أغسطس 2019 - 11:51
لم يحدد Musk موعدا نهائيا لحل المشكلة، لذلك يجب على مالكي الحيوانات الأليفة الذين يستخدمون سيارات Tesla التأكد من أن مكيف الهواء في سياراتهم في الوضع التلقائي قبل استخدام “dog mode”
لم يحدد Musk موعدا نهائيا لحل المشكلة، لذلك يجب على مالكي الحيوانات الأليفة الذين يستخدمون سيارات Tesla التأكد من أن مكيف الهواء في سياراتهم في الوضع التلقائي قبل استخدام “dog mode”
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اكتشف مالك سيارة تيسلا يدعى Rahul Sood مؤخرا، فإن الوضع يعاني من خلل خطير، فهو لا يعمل إذا لم يكن مكيف الهواء في السيارة في الوضع التلقائي

توصف ميزة “dog mode”، التي تم إطلاقها في سيارات Tesla في فبراير، بأنها عبقرية، فهي تمنع ارتفاع درجة حرارة سيارتك، وتنبه المارة إلى أن حيوانك الأليف بخير أثناء غيابك.

ولكن، كما اكتشف مالك سيارة تيسلا يدعى Rahul Sood مؤخرا، فإن الوضع يعاني من خلل خطير، فهو لا يعمل إذا لم يكن مكيف الهواء في السيارة في الوضع التلقائي.

فقد ترك Rahul كلبه في السيارة في سياتل، وقام بتنشيط وضع “dog mode”، ولحسن الحظ، كان يراقب مستويات درجة حرارة السيارة، والتي استمرت في الارتفاع.

وقد رد الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا Elon Musk بسرعة برسالة بسيطة: “إصلاح”.

انتقد بعض المعلقين على Twitter الشركة لنشرها ميزات قد تكون ضارة دون إجراء اختبارات كافية.

ولم يحدد Musk موعدا نهائيا لحل المشكلة، لذلك يجب على مالكي الحيوانات الأليفة الذين يستخدمون سيارات Tesla التأكد من أن مكيف الهواء في سياراتهم في الوضع التلقائي قبل استخدام “dog mode” – والتحقق بانتظام من درجة حرارة السيارة من تطبيق الهاتف المحمول، للتأكد من أنه يعمل.

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Via SyndiGate.info


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