"تسلا موتورز" تسجل أرباح خلال الربع الثاني تتجاوز التوقعات

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا موتورز أمس الاثنين ارتفاع أرباحها المعدلة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني بلغ 14ر1 مليار دولار، بما يعادل 02ر1 دولار للسهم الواحد مقابل 100 مليون دولار، بما يعادل 10ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 62ر1 مليار دولار، بما يعادل 45ر1 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كان متوسط توقعات المحللين 96ر0 دولار للسهم الواحد.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 98% سنويا إلى 96ر11 مليار دولار مقابل 04ر6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.