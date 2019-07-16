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تصدرت الإمارات الدول العربية والـ 30 عالمياً على قائمة البنك الدولي لنسبة التوظيف في قطاع الخدمات

منشور 16 تمّوز / يوليو 2019 - 07:25
أصدر البنك الدولي أمس تقريراً خاصاً عن التوظيف في قطاع الخدمات حول العالم، بوصفه القطاع الأعلى في التوظيف على مستوى العالم
أصدر البنك الدولي أمس تقريراً خاصاً عن التوظيف في قطاع الخدمات حول العالم، بوصفه القطاع الأعلى في التوظيف على مستوى العالم
أبرز العناوين
بلغت نسبة التوظيف في قطاع الخدمات إلى إجمالي القوى العاملة في دولة الإمارات 73% في 2018

تصدرت الإمارات الدول العربية وجاءت في المركز الـ 30 عالمياً على قائمة البنك الدولي لنسبة التوظيف في قطاع الخدمات إلى إجمالي الوظائف المتاحة في كل دولة من دول العالم، عن العام الماضي 2018.

وبلغت نسبة التوظيف في قطاع الخدمات إلى إجمالي القوى العاملة في دولة الإمارات 73% في 2018، لتحتل بهذه النسبة المركز الـ 30 عالمياً، بالمشاركة مع كل من نيوزيلندا، واليونان، وجزر فيرجين، التي تساوت جميعاً في النسبة نفسها.

كما تساوت الإمارات أيضاً مع متوسط النسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتفوقت الإمارات على كل من اليابان وألمانيا، حيث بلغت هذه النسبة في كل منهما العام الماضي 72%، وأيضاً كوريا الجنوبية التي بلغت فيها النسبة 70%.

وأصدر البنك الدولي أمس تقريراً خاصاً عن التوظيف في قطاع الخدمات حول العالم، بوصفه القطاع الأعلى في التوظيف على مستوى العالم.

ووفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن منظمة العمل الدولية، احتل قطاع الخدمات المركز الأول في نسبة التوظيف في 2018، حيث استأثر بنسبة 48.77% من إجمالي الوظائف في العالم، بينما بلغت نسبة الوظائف في قطاع الزراعة 28.27%، وفي قطاع الصناعة 22.95%.

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Via SyndiGate.info


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