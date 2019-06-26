تصريحات: اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين اكتمل بنسبة 90%

صرح وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، لـ CNBC بأن الولايات المتحدة والصين كانتا على وشك ابرام الاتفاق تجاري.

وقال الوزير على هامش مؤتمر الخطة الاقتصادية الأميركية المقام في البحرين "أميركا والصين كانتا قد أتمتا الصفقة بنسبة 90٪، وأعتقد أن هناك طريقاً لإكمال هذا".

وقال إنه واثق من أن الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يمكنهما إحراز تقدم في المحادثات التجارية المتوقفة في اجتماع مجموعة العشرين المقبل في نهاية هذا الأسبوع.

وأضاف "إن الرسالة التي نريد أن نسمعها هي أنهم يريدون العودة إلى طاولة المفاوضات والاستمرار، لأنني أعتقد أن هناك نتيجة جيدة لاقتصادهم والاقتصاد الأمريكي للحصول على تجارة متوازنة"