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تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية يتراجع إلى 4.7% في مايو

منشور 10 حزيران / يونيو 2020 - 07:21
تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية يتراجع إلى 4.7% في مايو
تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي وتدفقات النقد الأجنبي
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قال الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن تضخم أسعار المستهلكين  بالمدن المصرية تراجع إلى 4.7% في مايو أيار من 5.9%  في أبريل نيسان.

قال الجهاز المركزي  للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن تضخم أسعار المستهلكين  بالمدن المصرية تراجع إلى 4.7% في مايو أيار من 5.9%  في أبريل نيسان.

وبهذا يظل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وتواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي وتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.

وتشهد مصر من حين لآخر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم والسلع الغذائية عموما مما دفع الجيش من قبل للتدخل لتوفير منتجات أساسية بأسعار أقل من السوق.

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Via SyndiGate.info


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