تطبيقات تحديد مواقع أفراد العائلة أو الأصدقاء

يحرص الوالدان على حماية أبنائهم بشتى الطرق المتاحة، ومع وصول الأبناء لمرحلة الشباب يصبح من الصعب قضاء أغلب الوفت معهم، لذلك قد يلجأ بعض الأهالي لتطبيقات خاصة في تحديد مواقع العائلة.

كيف يمكن الاستفادة من تطبيقات تحديد مواقع العائلة؟

تساعد هذه التطبيقات على تحديد مكان الشخص المراد تتبعه، حيث يمكن معرفة المكان الذي يتواجد فيه ابنك او ابنتك المراهقة، والاطمئنان عليهما بشكل دائم.

تطبيقات تتبع أفراد العائلة:

Foursquare Swarm

يساعدك هذا التطبيق في الحفاظ على علامات التبويب التي تكشف أماكن ذهاب أطفالك، سيترك هذا التطبيق اشارة على شكل دبوس تشير إلى تواجد الشخص في مكان ما.

يمنحك هذا التطبيق بيانات حول الأماكن التي تواجد فيها أفراد أسرتك، خلال وقت معين، من سلبياته انه يتسبب بإفراغ البطارية من الطاقة بشكل سريع.

يتواجد في (Android | iOS) - مجاني



Glympse

يساعدك هذا التطبيق على معرفة المكان الفعلي لأفراد عائلتك، ويمكنك هذا التطبيق في العثور موقع أفراد أسرتك من خلال GPS.

كيفية عمل تطبيق Glympse:

قم بفتح التطبيق ثم توجع إلى خانة New Glympse، أرسل رسالة نصية إلى الطرف الثاني، يمكنك بعدها الحصول على موقع GPS والكشف عن مكان تواجده.

من ميزات هذا التطبيق أنك لست مضطرًا لتثبيت أي موقع على جهاز الطرف الثاني، كل ما تحتاج اليه هو متصح ويب من أجل الوصول إلى الرابط، ومن سلبيات هذا التطبيق أنه لا يعطي الوقت الحقيقي في بعض الأحيان كما انه يجب تحديثه يدويًا.

التطبيق موجود على Android | iOS - مجاني



Trusted Contacts

يتحقق هذا التطبيق من الموقع الفعلي لأفراد أسرتك، بعد تثبيت الموقع عليك تحديد جهات الاتصال التي ترغب في ان تعرف موقعك، سيصل لهم بريد إلكتروني.

يمكنك ارسال رسالة نصية إلى الأشخاص لمعرفة مكان وجودك، وبمجرد ارسال رسالة إلى شخص معين يمكنه عمل ping لموقعك الفعلي، عليك الاختيار ما بين القبول او الرفض، في حال تأخر الرد مدة 5 دقائق تتمكن جهة الاتصال من الوصول إلى آخر مكان تواجدت به، من ميزاته انك لست مضطرًا لتوثيق التطبيق على جهات الأتصال الخاصة بأفراد أسرتك.

متواجد على Android | iOS - مجاني

Google Maps

يحتوي تطبيق Google Maps المتواجد على الهواتف على ميزة مشاركة المواقع، على الشاشة الرئيسية للتطبيق اضغط على القائمة "3 أشرطة أفقية" اضغط فوق علامة التبويب انقر على "البدء" لتحديد جهة الاتصال التي ترغب في اضافتها إلى القائمة.

تبدأ لاحقًا جهات الاتصال التي حدتتها باستلام موقعك، يجب عليك طلب الوصول، على أن تقوم جهات الاتصال بالموافقة على طلبك.

يمكن لهذا التطبيق مشاركة الموقع الفعلي للمستخدم لمدة من ساعة إلى 3 أيام، كما يمكن مشاركة الموقع حتى يتم ايقاف تشغيله، يمكنك هذا التطبيق من رؤية العنوان الدقيق، من أبرز ايجابياته انه متوفر في معظم الهواتف.

متواجد في Android | iOS - مجاني

Find My Friends

هذا التطبيق مناح فقط في هواتف الايفون، يتواجد هذا التطبيق على جميع أجهزة iOS وعلى Apple Watch

كيف يعمل تطبيق Find My Friends

عليك فتح التطبيق ثم الضغط على زر اضافة، حدد جهات الاتصال التي ترغب مشاركة الموقع معها، بمجرد ان تشارك الجهة ستتمكن من معرفة الموقع على الخريطة.



هل تفيد تطبيقات تحديد مواقع العائلة في حالة الزلازل؟

يمكن الاستفادة من هذه التطبيقات في حال توفر إرسال في هذه الهواتف، وبقائها بالقرب من الشخص الذي نبحث عنه وفي حال توفر هذين الأمرين فإنه يمكن تحديد موقع العائلة عن طريق الـ GPS.



