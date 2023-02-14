تطبيقات يحتاجها رواد الأعمال.. أبرزها Canva

البوابة- أصبحنا جميعًا بلا شك مدمنين على تطبيقات رواد الأعمال ، لاسيما وأن إدارة الأعمال التجارية تعتمد بشكل كامل على بعض التطبيقات الريادية ، التي من شأنها المحافظة على نظام الأمور وسيرها بالطريقة الصحيحة.

لكن مع ظهور آلاف التطبيقات رواد الأعمال، فمن الصعب معرفة أيها الأفضل، والتي بمقدورها المساعدة في توسيع نطاق أعمالهم، وتتبع عملائهم وموظفيهم، والتركيز على مشاريعهم، بالإضافة إلى إطلاق خطوط إنتاج جديدة.

تطبيقات رواد الأعمال

تطبيقات في مجال المبيعات والتسويق

1. Buffer

يجعل تطبيق Buffer إدارة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكثر سهولة وأقل صعوبة، حيث يتيح لك مشاركة منشوراتك عبر شبكات التواصل الاجتماعية المتعددة، وجدولة محتواك في موعد محدد يكون فيه التفاعل كبيرًا.









2. Square

يعتبر تطبيق Square منصة خدمات مالية طورتها شركة Block، التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يسمح لها بقبول مدفوعات بطاقات الائتمان واستخدام أجهزة الكمبيوتر اللوحية كسجلات دفع لنظام نقاط البيع؛ ما يسهل ويبسط عملية البيع .

3. CanIRank

مال الذي يميز هذا التطبيق عن تطبيقات البرمجيات هول أنه أول من يتسفيد من الذكاء الاصطناعي لمنحك توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، مقارنةً بغيره الذي يمنحك بيانات تقريبية وعليك معرفة ما يجب فعله بها. علاوة على ذلك، لديك مستشار تحسين محركات البحث تحت تصرفك في جميع الأوقات.

4. Enterprise League

ويعتبر تطبيق Enterprise League عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لأصحاب المشاريع الذين يرغبون في العثور على شركاء (موردين ومقاولين وبائعين ، إلخ) وعملاء في غضون بضع نقرات. لكن على عكس الدلائل الأخرى، فإن هذه المنصة تفاعلية وتسهل على الأعضاء إغلاق الصفقات (الشراء أو البيع) عن بُعد؛ مما يمنحهم مساحة للتركيز أكثر على تنفيذ الصفقة ليس فقط على البحث عن المتعاون المناسب.

5. Copper

يعد تطبيق Copper أحد أفضل تطبيقات رواد الأعمال التي يجب أن يمتلكها كل رائد أعمال في عام 2023، حيث يسهل عملية إدارة جهات الاتصال وتتبع الصفقات عبر الأنظمة الأساسية. كما يسهل عليك عملية اتخاذ القرارات، حيث يوفر تقارير مبيعات سريعة وتوقعات مبيعات. بالإضافة إلى أنه يتمتع بمستوى عالٍ من الأمان للحفاظ على بياناتك من أي هجمات.

تطبيقات لإدارة الأعمال

1. Any.Do

يعد Any.Do أحد أفضل تطبيقات رواد الأعمال ؛ لأنه يساعدك على البقاء منظمًا وإنجاز المزيد من المهام. من خلال واجهته المباشرة ، يمكنك إضافة المهام إما شفهيًا أو يدويًا، وباستطاعتك مشاركة المهام مع جهات الاتصال الخاصة بك إذا كنت متصلاً بحسابك على Facebook.

يمكنك أيضًا إنشاء تنبيه وتمييزه لمنحه الأولوية على الأعمال المنزلية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إضافة ملاحظات إضافية وحفظها في مجلد شخصي أو مجلد عمل.

ويدعم Any.Do أيضًا المزامنة مع أجهزة متعددة للتأكد من أنك دائمًا في الصدارة.

2. Trello

يجعل Trello إدارة المشاريع ممتعة وبسيطة، حيث يمنحك القدرة على العمل مع أعضاء الفريق الآخرين وتصور ما يجب القيام به باستخدام التطبيق، بناءً على ما يناسب فريقك بشكل أفضل. ويمكنك تنظيم المهام في بطاقات أو قوائم أو جداول.

علاوة على ذلك ، فهو يحتوي على العديد من الأدوات التي تسمح لك بمشاهدة المشاريع الجارية، ومن يعمل عليها، وما هي حالتها.

كما يسمح لك بتكليف المشاريع للموظفين وتحديد المواعيد النهائية وتصنيف الأنشطة بناءً على الأولوية. إنه نهج بسيط ولكنه فعال لإدارة جميع مهامك في تطبيق جوال واحد سهل الاستخدام وسهل الاستخدام.

3. Evernote

يعتبر Evernote دفتر ملاحظاتك الصغير لكتابة أفكارك وهو يحتوي على إصدار مجاني للويب و iOS و Android. وباستخدامه يمكنك تنظيم بياناتك عبر جميع أجهزتك، وحفظ صفحات الويب، والتقاط الصور، وإنشاء قوائم المهام وتسجيل التذكيرات الصوتية باستخدام هذا التطبيق.

4. Todoist

Todoist هي أداة لإدارة المهام مثل العديد من الأدوات الأخرى ، لكن أكثر ما يميزه هو قدرته على مراقبة التقدم في الوقت الفعلي والاتجاهات في الإنتاجية.

تطبيقات لإنشاء محتوى

1. Canva

Canva - هل تحتاج إلى إنشاء محتوى وسائط التواصل الاجتماعي، أو مستند، أو تصميم ويب، أو رسم بياني، أو ملصق ترويجي ، أو أي شيء آخر؟ يعتبر Canva أفضل تطبيق رائد لهذا المنصب. إذ يوفر آلاف من القوالب الجاهزة وتصميمات خاصة لمواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي.

2. Unsplash

هل تريد العثور على صور خالية من حقوق الملكية لا تحتوي على صور قديمة، يعتبر هذا التطبيق الأنسب لذلك، فهو مورد رائع للصور عالية الجودة من المصورين والمحررين المشهورين.