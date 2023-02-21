أفضل 9 تطبيقات لرصد الزلازل

البوابة - الزلازل والكوارث الطبيعية هي حقائق مأساوية في هذا العالم، ومع وقوعها لن يكون لديك سوى ثوانٍ معدودة للهروب إلى منطقة آمنة والنجاة بنفسك.

وبعد وقوع عدة زلزال مدمّرة هزّت الحدود التركية السورية، تبعها سلسلة من الهزات الارتدادية، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة بشأن الزلازل ومنها الحصول على تنبيهات وتتبع هذه الكوارث الطبيعية مباشرة من الهاتف الخاص بك.

تطبيقات رصد الزلازل

ومع التطوّر التكنولوجي الذي وصل إليه العلم مؤخرًا، وتسخيرها لخدمة البشر، أصبحت التطبيقات وسيلة فعّالة لضمان الاستعداد الجاد للزلازل من خلال تتبع أي نشاط زلزالي يحدث حاليًا في أي منطقة حول العالم كما توضح بعضها ما يجب القيام به أثناء وقوع الزلزال وبعده.

كما تحذر تطبيقات رصد الزلازل من خطر الزلزال من خلال إرسال تنبيهات سريعة عن أي نشاط زلزالي خطير قريب.

فيما يلي بعض من أفضل تطبيقات رصد الزلازل ، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الاعتماد عليها بشكلٍ كُلّي للحفاظ الأمان مع ضرورة البقاء على اطلاع على المصادر الرسمية.

أفضل تطبيقات الزلازل 2023

Earthquake by American Red Cross



يرسل تطبيق Earthquake by American Red Cross تنبيهات في حالة وقوع زلزال قريب من المنطقة القريبة.

كما يحتوي هذا التطبيق على دليل شامل للاستعداد للزلزال ويوفر مصباح يدوي وخاصية إرسال رسالة أمان وإشعار الآخرين عن موقعك الحالي عبر خاصية الـGPS

كما تتيح الخريطة التي يوفرها هذا التطبيق استكشاف الزلازل حول العالم.

رابطا تحميل التطبيق:

هو تطبيق بسيط للحصول على معلومات تتعلق بالزلزال التي وقعت في آخر 24 ساعة، كما يعرضها على أساس الأسابيع.

رابط تحميل التطبيق

نسخة أندرويد



Earthquake Alert

يقدم تطبيق Earthquake Alert على معلومات مفصلة حول الزلازل بما في ذلك القوة والموقع والوقت والعمق داخل الأرض.

كما يحتوي التطبيق على خيار "الإحصائيات" الذي يقدم الكثير من الحقائق الممتعة لمحبي علم الزلازل ومعلومات حول صفائح الأرض.

كما يجمع التطبيق معلومات عن جميع الزلازل التي تزيد قوتها عن 1.0+ على مقياس ريختر في الولايات المتحدة، وجميع الزلازل التي تزيد عن 4.5+ على مقياس ريختر دوليًا.

رابط تحميل التطبيق

Tremor Tracker

يعرض هذا التطبيق خريطة تفاعلية للكرة الأرضية مزودة بخاصية الإشارة إلى الأماكن التي تعرضت لأي نشاط زلزالي.

رابط تحميل التطبيق

Volcanoes and Earthquakes

باعتبار أن ليس كل هزة للأرض هي زلزال، إذا كنت تعيش في منطقة نشطة بركانيًا، فأنت بحاجة إلى معرفة ما إذا كان زلزالًا أم ثورانًا، ويحتوي هذا التطبيق على الكثير من المعلومات لمساعدتك.

رابط تحميل التطبيق

QuakeFeed

يعد تطبيق QuakeFeed من أشهر تطبيقات الزلازل لسنوات باعتباره الأكثر شمولًا في مجال التنبيه والتتبع.

يحتوى التطبيق على قائمة بالزلازل الأخيرة حول العالم، ويقوم بتصنيفها بناءً على التاريخ، لكن يمكنك تغيير القائمة وفقًا للقوة أو للمسافة أو للعمق.

رابط تحميل التطبيق

Earthquake Network

يعمل تطبيق Earthquake Network على توفير تنبيهات في الوقت الفعلي لوقوع الزلزال بناءً على الموقع.

كما يمنح التطبيق مستخدميه بأن يكونوا جزءًا من الشبكة الزلزالية من خلال الإبلاغ عن وقوع زلزال في المنطقة القريبة منك.

ويتيح تطبيق Earthquake Network إضافة خدمة تصفية المعلومات وفقًا لـ: البلد والمنطقة وحجم الزلزال.

كما يوفر التطبيق ميزة الدردشة التي يمكن استخدامها للتحدث مع أشخاص آخرين من جميع أنحاء العالم لمشاركة تجاربك.

رابط تحميل التطبيق

Last Quake

يعد تطبيق LastQuake التطبيق الرسمي للمركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وقدم كل ما قد تحتاجه لمعرفته عن الزلازل التي تقع في المنطقة الأورومتوسطية، بالإضافة إلى جميع أنحاء العالم.

MyShake

يقدم هذا التطبيق تنبيهات حول وقوع زلازل أو هزات ارتدادية وكذلك الاطلاع على معلومات تتعلق بالزلزال التي وقعت في المناطق القريبة.

كما يجري التطبيق استطلاع لتجارب مستخدميه حول شدة اهتزاز شعروا بها في مناطقهم.

Google

توفر Google ميزة تنبيه الزلازل لنظام Android من خلال إرسال إشعار في لحظة وقوع الاهتزازات.

حتى الآن، هذه الميزة غير متوفرة في كل مكان حول العالم.