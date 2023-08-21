تطبيق إكس يحذف عدد من الصور والروابط المنشورة قبل ديسمبر 2014

أفادت العديد من المواقع التقنية أن تطبيق إكس "تويتر سابقًا" أزال يوم الأحد معظم الصور وروابط التغريد المنشورة قبل ديسمبر 2014، وسط تكهنات بأن ذلك قد يكون خطوة من إيلون ماسك لخفض التكاليف.



غموض بعد قيام تطبيق إكس بحذف صور وروابط قبل شهر ديسمبر 2014

ومع ذلك أشار البعض لوجود احتمالية أن يكون هناك خلل فني حيث أنه لم يتم حذف المحتوى الفعلي المنشور. واشتكى العديد من المستخدمين أن تغريداتهم المنشورة قبل ديسمبر 2014 لم تعد مرئية.



ونشر المدون البريطاني توم كوتس عبر حسابه الخاص على تطبيق إكس عن هذا الموضوع قائلًا: " لقد قام تويتر بإزالة جميع الوسائط المنشورة قبل عام 2014. وقد تم حتى الان إزالة ما يقارب عقد من الصور ومقاطع الفيديو من أوائل أواخر القرن العشرين من الخدمة.



واختفت أيضًا لقطة شاشة لتغريدة شهيرة من إيلين دي جينيريس تم التقاطها خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2014 وسط حشد من المشاهير مثل برادلي كوبر، كما اختفت أيضا بعض التغريدات للفنانة العالمية جنيفر لورانس.





وتم استعادة الصورة الموجودة في تغريدة دي جينيريس لاحقا، لكن وفقاً لتقارير ذا فيرج أن هذا الإمتياز لم يتم منحه للجميع.



ومع ذلك ما يزال هناك صورة قديمة أخرى على تويتر، وهي الصورة التي نشرت على حساب الرئيس باراك أوباما بعد فوزه في حملته لإعادة انتخابه عام 2012،والتي تظهر عناقا بينه وبين السيدة الأولى.



ولم يعلق ماسك أو إدارة تطبيق إكس على المشكلة التي أثرت على المستخدمين على مستوى العالم بعد.

كما يبدو أن توقيت إزالة معظم الصور والروابط المعطلة مرتبط بالتغييرات التي أجراها تويتر في عام 2016 مضفا.