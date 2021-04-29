تطبيق تويتر يطلق خدمة إشعارات لقاح «كورونا» في الإمارات

أطلقت منصة «تويتر»، خدمة «إشعارات لقاح كورونا» في دولة الإمارات، وفق الخط الزمني المحلي حول لقاحات «كوفيد 19»، وستوجه المستخدمين في «تويتر» إلى معلومات محلية حول موضوعات مهمة مثل سلامة اللقاحات، واللقاحات المتوفرة، وخطط التوزيع، وغيرها المزيد.

وأفادت المنصة في بيانٍ لها بأنها طرحت هذه الخدمة إلى جانب الإمارات في عدد من الدول حول العالم وهي كالتالي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا ومصر الهند وأيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا والسعودية وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. فيما ستتيح «تويتر» هذه الإشعارات بلغات عدّة وهي: الإنجليزية، والإسبانية، والعربية، واليابانية، والبرتغالية.

وقال متحدث باسم منصة التدوينات القصيرة «تويتر»: «لأكثر من عام، أصبح كثير من الناس من جميع أنحاء العالم يعتمدون على «تويتر» للحصول على آخر الأخبار والمعلومات والمستجدات حول فيروس «كوفيد 19». وانطلاقاً من حرصنا على تعزيز ثقة الناس بالمعلومات الصحية التي يجدونها في المنصة، عقدنا شراكة مع خبراء الصحة والمنظمات الصحية العامة بدءاً من مراكز مكافحة الأمراض إلى منظمة الصحة العالمية، بهدف تسهيل الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة عن فيروس «كورونا».

وأضاف: «الآن، ومع انتشار التطعيمات في جميع أنحاء العالم، يبحث الناس عن أحدث المعلومات المحلية حول أهلية اللقاح في منطقتهم، وتحديثات مواقع التطعيم، وآخر الأخبار من خبراء الصحة العامة لديهم. بينما نواصل توفير معلومات موثوقة حول الفيروس عبر منصتنا وتحديثات البحث المحلية، ونواصل معالجة المعلومات المضللة حول الفيروس، فإننا نعمل على توسيع جهودنا لعرض معلومات ذات مصداقية وثقة حول «كوفيد 19»».

وأكمل: «ابتداءً من الاثنين 26 أبريل الجاري عند الساعة 4:45 بتوقيت الإمارات، تم عرض إشعارات للمستخدمين في «تويتر» في 16 دولة حول العالم في الجزء العلوي من الخط الزمني الخاص بهم، والتي تعرض أحدث المعلومات حول فيروس «كوفيد 19». وستبقى تلك الإشعارات لمدة أسبوع كامل، وستُوجه مستخدمي «تويتر» إلى معلومات محلية حول سلامة اللقاحات، وتوافر اللقاحات، وخطط التوزيع، والمزيد حيث ستظهر هذه الإشعارات في الخط الزمني الرئيس لكل شخص لديه حساب على «تويتر»».