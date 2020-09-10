تطبيق تيك توك وصراعه مع ترامب

أطلقت شركة ByteDance الصينية تطبيق تيك توك في أيلول سبتمبر عام 2016، وهو عبارة عن تطبيق تواصل اجتماعي ينشر من خلاله المستخدمين مقاطع فيديو قصيرة، وهو من أكثر التطبيقات سرعة في النمو حول العالم حيث أصبح المنصة الاجتماعية الأكبر من حيث محتوى الفيديو على الصعيد العالمي.

يتميز التطبيق بالسماح للمستخدم إنشاء مقاطع فيديو قصيرة خاصة بهم غالبًا ما يستخدم الموسيقى في الخلفية، ويمكن تسريعها أو إبطائها أو تحريرها باستخدام الفلاتر، ويمكن للمستخدم أيضًا تصوير مقطع فيديو جانبيًا مع مستخدم آخر.

ويسمح التطبيق للمستخدمين ضبط حساباتهم على أنها "خاصة" ويظل محتوى هذه الحسابات مرئيًا لتيك توك، ولكن يتم إخفاء محتوياته عن مستخدمي تيك توك الذين لم يصرح صاحب الحساب بمشاهدة محتواه.ويسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين اختيار ما إذا كان أي مستخدم آخر أو فقط "أصدقاؤهم" يستطيعون التفاعل معهم من خلال التطبيق عبر التعليقات أو الرسائل أو مقاطع الفيديو "التفاعلية" أو "الثنائي".

ويمنح التطبيق أيضًا المستخدمين أيضًا تعيين مقاطع فيديو محددة إما "عامة" أو "أصدقاء فقط" أو "خاصة" بغض النظر عما إذا كان الحساب خاصًا أم لا، ويستطيع أيضًا إضافة مقاطع فيديو وعلامات هاشتاج وفلاتر وأصوات إلى قسم "المفضلة". حيث يكون هذا القسم مرئيًا فقط للمستخدم على ملفه الشخصي مما يسمح له بالرجوع إلى أي فيديو أو علامة تصنيف أو فلتر أو صوت قام بحفظه مسبقًا.

يعتمد تطبيق تيك توك على الذكاء الاصطناعي لتحليل اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم من خلال تفاعلهم مع المحتوى، وعرض موجز محتوى مخصص لكل مستخدم.

و تتيح تقنية "تيك توك" سهولة استخدام كبيرة ما يحقق له انتشارا واسعا وتحقق معدلات وصول أعلى، فحسب موقعStatista )من إحصاءات 2019)، فإن %41 من المستخدمين تراوح أعمارهم ما بين 16 و 24 عاماً. بينما الفئة العمرية الأكثر استخداماً للتطبيق هي ما بين 10 و19 عاماً. يقضي المستخدمون 52 دقيقة يوميًا في "تيك توك".

و لدى تطبيق "تيك توك" أكثر من 800 مليون مستخدم فاعل في العالم. ويتفوق بذلك على "لينكد إن" وريديت وسناب شات وتويتر و بنترست. وهو التطبيق الثاني عالمياً بالتحميل عام 2019. ويحقق التطبيق عائدات تجارية أكبر من التطبيقات الأوروبية والأمريكية .

واجه تطبيق تيك توك مشكلات قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر تنفيذي يحظر التعامل مع الشركة الأم لتطبيق تيك توك (ByteDance) من قبل المواطنين الأمريكيين، ابتداءا من 20 سبتمبر من العام نفسه ، حيث يعتبر ترامب أن التطبيق يهدد الأمن القومي الأمريكي، بجمعه التلقائي لبيانات المستخدمين.

ورغم الأزمة التي تواجه التطبيق إلا أنه منح أكثر من 60 ألف موظف مكافأة تعادل راتب نصف شهر، تقديراً لجهودهم.

أهم التطورات التي واجهت تطبيق تيك توك الفترة الأخيرة:

1. المنافسة بين مايكروسوفت وتويتر و أوراكل لشراء تطبيق تيك توك

2. أشعل تطبيق تيك توك مواجهة جديدة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية

3. تيك توك تنضم لقواعد السلوك الأوروبية ضد الكراهية عبر الإنترنت

4. الضغوط الأمريكية تدفع الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك" للاستقالة

5. الصين تعرقل خطة ترامب في البيع القسري لتطبيق تيك توك بتعديل استثنائي يمنحها الكلمة العليا في صفقة الاستحواذ المرتقبة على التطبيق الصيني الشهير.

وبعد هذه الصراعات العالم يترقب، هل سينتصر ترامب على الصين في الاستحواذ على تيك توك؟