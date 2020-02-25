تطبيق "تيك توك" يضيف خاصية تسمح للأهل بمراقبة سلوك أطفالهم ويافعيهم

يتزايد استخدام الأطفال لتطبيق “تيك توك” على الهواتف الذكية في كافة أنحاء العالم، ولحمايتهم من المخاطر أضاف التطبيق خاصية “وضع الأمان العائلي” المصممة لمنح الأهل رقابة صارمة على سلوكيات الأبناء المراهقين.

وقال مختصون إن هذه الخاصية ستسمح للأهل بربط حساباتهم على “تيك توك” بحسابات أبنائهم، وتشغيل الميزات وإيقافها عن بعد. كما تسمح بتنقية المحتوى لاستبعاد غير المناسب منه وبإيقاف الرسائل.

ويحدد “تيك توك” عمر 13 سنة كحد أدنى لاستخدامه، لكن الكثير ممن لم يبلغوا سن المراهقة يستخدمون التطبيق المملوك لشركة صينية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”.

وأفاد المختصون أنه يمكن للأهل الذين لديهم حسابات على “تيك توك”، ربط حساباتهم بحسابات أطفالهم، للتحكم المباشر في ضوابط الأمان. ويجب على البالغين فتح التطبيق على الهاتفين، والتوجه إلى ضوابط “الرفاهية الرقمية”، وتحديد الهاتف الذي يمتلكونه، وأي منهما يستخدمه الطفل، ومن ثم عليهم مسح شيفرة رمز الاستجابة السريع “QR Cod”، بين الهاتفين لربط الحسابات، ما يتيح للأهل حماية عدد من الميزات عبر كلمة سر.

وأشاروا إلى أن هذا يعني أن هاتف الشخص البالغ يمكنه الآن تشغيل وإيقاف الضوابط للوضع الآمن، منقي تلقائي، مدفوع بخوارزمية، تحاول إخفاء المحتوى غير المناسب للرسائل التي يمكن التحكم في استقبالها أي يمكن أن يجري تلقيها من الأصدقاء فقط أو إيقافها كليا. بالإضافة إلى ضوابط وقت الشاشة، عن طريق وضع حد صارم للوقت الذي يمكن استخدام التطبيق فيه كل يوم.

وكشفوا أن هذه الميزات كانت متوفرة على منصة “تيك توك” لبعض الوقت، لكنها كانت تتطلب أن توضع على هواتف المراهقين يدوياً، وإغلاقها عبر كلمة مرور يجب إعادة ضبطها كل 30 يوما.

وقال ستيفن بالكام، من معهد أمان العائلة عبر الإنترنت، وهي مؤسسة خيرية “تيك توك” عضو فيها – إنه قد يكون من الجيد أن يمتلك الأهالي حسابات خاصة على “تيك توك”، لافتا إلى أن إحدى خطوات المؤسسة الخيرية لتحقيق هدف تحسين وعي أولياء الأمور بالتكنولوجيا الرقمية تتمثل في “الانخراط والاتصال بالإنترنت مع أطفالهم”.

وتابع بالكام “نعتبر ذلك خطوة إلى الأمام بالنسبة لتيك توك”.

وفي مقابل ذلك يقول جون كار، سكرتير ائتلاف جمعيات خيرية للأطفال حول سلامة الإنترنت، ومقره المملكة المتحدة، “أنا قلق من الآباء الذين يستخدمون التطبيق ويسمحون لأطفالهم بذلك أيضا، من دون الاطلاع عليه أولا، أو أن يكون لديهم بعض الأفكار الغريبة حول ما هو المناسب للقصّر”.

وأوضح قائلا “مؤخرا، قضيت الكثير من الوقت على تيك توك. الحقيقة إنه ليس هناك مكان للقصّر الذين يبلغون 13 عاما، وهو الحد الأدنى المعلن للسن”.

ويشير إلى أنه من دون التحقق من العمر، “من المؤكد 100 في المئة” استخدام من هم تحت 13 سنة التطبيق.