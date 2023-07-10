تطبيق ثريدز Threads يحقق رقمًا قياسيًا .. الأسرع انتشارًا عبر التاريخ

تمكن تطبيق ثريدز Threads من تحقيق أرقام قياسية لم يسبقه إليها أي من التطبيقات الأخرى الشهيرة في أيام قليلة، متفوقًا على منافسيه من التطبيقات.

تطبيق ثريدز Threads يحقق رقمًا قياسيًا ويصبح التطبيق الأسرع انتشارًا عبر التاريخ.

حقق تطبيق ثريدز التابع لمنصىة إنستغرام الذي أطلقته شركة ميتا يوم الخميس الماضي رقمًا قياسيًا متفوقًا على عدد من التطبيقات بعد أن أصبح التطبيق الأسرع انتشارًا عبر التاريخ.

وبحسب العديد من التقارير التقنية تمكن تطبيق ثريدز Threads الوصول إلى مليوم مستخدم في غضون ساعة واحدة فقط من إطلاقه، وهو رقم قياسي لم يحققه أي من منافسيه بما فيهم تطبيق ChatGPT الذي وصل إلى مليون مستخدم في 5 أيام.



وتناقلت التقارير التقنية قائمة التطبيقات الأسرع انتشارًا عبر التاريخ، والوقت المستغرق لها في الوصول إلى نفس العدد من المستخدمين وهم المليون مستخدم:

قائمة التطبيقات الأسرع انتشارًا عبر التاريخ: