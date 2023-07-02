هل يخطط إيلون ماسك لإطلاق تطبيق X الخارق قريبًا؟.. كل شيء في مكانٍ واحد

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في وقت سابق وتحديدًا عند استحواذه على منصة تويتر نهاية العام الماضي نيته إطلاق منصة "لكل شيء" دون الكشف عن موعد إطلاقها.

وفي الساعات الماضية وبعد القرار الجديد الذي أصدره ماسك وفرض من خلاله قيود على المستخدمين للحد من المشاهدات اليومية للتغريدات، راح البعض للتساؤل فيما إذا كانت هذه الخطوة بداية انتقال تويتر إلى تطبيق X.

ما هو تطبيق X؟

كشف إيلون ماسك في وقت سابق عن نيته إصدار تطبيق واحد شامل يلبي جميع الاحتياجات ويكون الوسيلة الوحيدة والمطلوبة عبر الإنترنت.

وأعرب الملياردير الأمريكي عن رغبته إصدار منصة X لكل شيء، على ان توفر هذه المنصة جميع الخدمات المطلوبة، حيث يمكن للمستخدم من خلالها طلب سيارة أجرة، وحجزت الرحلات، قراءة الأخبار، دفع جميع المعاملات المالية، التواصل مع الآخرين والعديد من الخدمات والأنشطة اليومية.

وقالت بعض المصادر إن ماسك بدأ فعليًا العمل على هذا المشروع، حيث كشفت بعض المستندات الرسمية أن تويتر لم يعد شركة مستقلة بل أصبح جزءًا من شركة X Crop، وهي شركة ضخمة من المفترض ان تضم جميع شركات إيلون ماسك الحالية والمستقبلية وهي تسلا، سبيس إكس، ذا بورنغ، نيورالينك، تويتر.

كما نشر عدد من رواد السوشال ميديا صورة من متجر التطبيقات الذي يظهر اسم شركة X Crop أسفل تطبيق تويتر عند تحميله.



تطبيق X وموقع WeChat الصيني:

الجدير بالذكر ان فكرة التطبيق من ماسك ليست بالجديدة والفريدة، حيث أن فكرته تقوم على غرار تطبيق WeChat الصيني المملوك لشركة Tencent الذي يوفر كافة الخدمات