تطبيق سبوتيفاي يطلق مجموعة كتب كلاسيكية بأصوات نجوم

أبرز العناوين
إن إطلاق هذه الكتب الصوتية يندرج ضمن "الاختبارات" التي تجريها المجموعة السويدية بانتظام بهدف تحسين خدماتها لمستخدميها.
أطلقت منصة الموسيقى عبر الإنترنت "سبوتيفاي" مجموعة من الكتب الصوتية من إنتاجها الخاص، وهي كلاسيكيات معروفة يتولى قراءتها عدد من النجوم، منهم الممثلة هيلاري سوانك والممثل الكوميدي فورست ويتكر، بحسب "الفرنسية".
وقال ناطق باسم "سبوتيفاي"، إن إطلاق هذه الكتب الصوتية يندرج ضمن "الاختبارات" التي تجريها المجموعة السويدية بانتظام بهدف تحسين خدماتها لمستخدميها.
وكانت الكتب المسموعة متوافرة منذ مدة طويلة على المنصة، لكنها المرة الأولى تضع فيها "سبوتيفاي" كتبا أنتجتها بنفسها، بعد تجربة "هاري بوتر" في الربيع الفائت.
وأدرجت الكتب الصوتية التسعة على المنصة الجمعة، وكلها بالإنجليزية، وبينها "ذي أويكينيننج" للكاتبة الأمريكية كيت شوبان بصوت الممثلة الحائزة جائزة أوسكار هيلاري سوانك، والسيرة الذاتية للعبد السابق الذي تحول ناشطا فريدريك دوجلاس، بصوت فورست ويتكر.
كذلك استعانت "سبوتيفاي" بنجم شبكة "يوتيوب" ديفيد دوبريك، وبأستاذة الأدب الإنجليزي والأمريكي في جامعة هارفارد جلندا كاربيو ليقدما تحليلا قصيرا لكل كتاب.
وكانت "سبوتيفاي" قد نشرت في مطلع أيار (مايو) 2020 على منصتها نسخة صوتية من الجزء الأول من سلسلة "هاري بوتر" الأدبية قرأها عدد من المشاهير أبرزهم الممثل دانيال رادكليف الذي أدى دور الساحر الشاب ذي النظارات هاري بوتر في السينما.
ونشرت المجموعة في آب (أغسطس) الفائت إعلان رغبتها في توظيف مسؤول عن قسم الكتب الصوتية، ما يؤشر إلى عزمها على دخول هذا السوق الذي تسيطر عليها اليوم "أوديبل" التابعة لشركة "أمازون".
Via SyndiGate.info
Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.