تطبيق سبوتيفاي يطلق مجموعة كتب كلاسيكية بأصوات نجوم

كانت الكتب المسموعة متوافرة منذ مدة طويلة على المنصة، لكنها المرة الأولى تضع فيها "سبوتيفاي" كتبا أنتجتها بنفسها، بعد تجربة "هاري بوتر" في الربيع الفائت.