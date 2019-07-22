تطبيق "كريم ناو" يوسع نطاق خدماته ليشمل مكة المكرمة

وسع تطبيق "كريم ناو" نطاق خدمة توصيل الطعام ليشمل مكة المكرمة

وتعمل خدمة توصيل الطلبات بالفعل في مدينتي جدة والرياض وأصبحت متاحة الآن لـ 1.5 مليون شخص يعيشون في مكة المكرمة.

ويتوفر اليوم أكثر من 100 مطعم ومنفذ بيع يمكن طلب الخدمة منها في مكة المكرمة، تشمل مطاعم البيك وماكدونالدز ومايسترو بيتزا وبيتزا هت، وباسكن روبنز وغيرها. ويجري إضافة المزيد من المطاعم كل أسبوع.

سيكون بمقدور عملاء خدمة حجز السيارات التي توفرها كريم تسجيل الدخول في تطبيق «كريم ناو» المستقل باستخدام بيانات الدخول الحالية. وإذا كانت لديهم بطاقة ائتمان مسجلة على منصة كريم، فسيتم ربطها تلقائيًا، وكذلك أي عناوين تم حفظها على تطبيق حجز السيارات الخاص بكريم.

ويتمتع تطبيق «كريم ناو» أيضًا بميزة ذكية لإعادة إصدار الطلب إذ تتيح للمستخدمين تكرار الطلبات السابقة بنقرة زر واحدة ومتابعة وصول طلباتهم لحظة بلحظة عبر خارطة تفاعلية.

تعقيبًا على هذه الخطوة، يقول أديب وارسي، المدير الإداري لتطبيق كريم ناو، "أصبح بإمكان سكان مكة المكرمة الآن الاستمتاع بنفس خدمة كريم ناو المتوفرة بالفعل في مدينتي جدة والرياض. وتشير الإحصاءات إلى أن 15 في المئة فقط من سوق توصيل الطعام في منطقتنا يعملون حاليًا عبر تطبيقات، بيد أن تطبيق كريم ناو بات يغير هذه الأرقام حيث يتيح لسكان مكة المكرمة طلب وجباتهم من مجموعة كبيرة من المطاعم بسهولة وسرعة في التوصيل.»

وأضاف قائلاً» «كما أن فكرة الاتصال بأحد المطاعم لطلب الطعام وقراءة قائمة الوجبات المتاحة على أمل تسجيل العامل في المطعم لجميع الطلبات بشكل صحيح، أصبحت قديمة وفي طريقها إلى الاندثار، إذ تعكس خدمة الطلب عبر التطبيقات مدى التغير الذي طرأ في هذا المجال. إن جيل الشباب يميل إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لطلب الطعام هذه الأيام، فقد حققت تطبيقات طلب الطعام في الولايات المتحدة الأمريكية نموًا أسرع بنحو 3 مرات من وسائل طلب الطعام التقليدية، وبات هذا التوجه متاحًا على نحو متزايد في منطقة الشرق الأوسط."

من المتوقع أن يُحقق قطاع توصيل الطعام في الدول التي يستهدفها تطبيق "كريم ناو" نموًا يُقدر بحوالي 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022. تضم منصة كريم حاليًا أكثر من 33 مليون عميل وتتمتع بنظام توصيل قائم على تطبيق "كريم"، ما يعني إمكانية التوسع في الخدمة بشكل سريع لتلبية الطلب المحتمل عليها.

يتيح تطبيق "كريم ناو" للمستخدمين العثور على المطاعم القريبة منهم، واستكشاف تشكيلة من المأكولات المُختارة وسلاسة إعادة الطلب، إلى جانب توفير خيارات بحث متقدمة، وإمكانية فرز واختيار المأكولات بناءً على نوعها، وعرض المتطلبات الغذائية، والأطباق الموصى بها، وتتبع طلبات الطعام خطوة بخطوة وسهولة التواصل مع فريق رعاية العملاء.