تطبيق Shazam يسمح لك الآن بالاستماع للمسارات الصوتية باستخدام يوتيوب ميوزيك

عندما يتعلق الأمر بالخدمة الأكثر استخدامًا لتحديد مقطع صوتي مجهول الاسم، فهذه الخدمة هي Shazam ، وقبل أن تستحوذ عليها آبل، دخلت الشركة في شراكة مع سبوتيفاي “Spotify” للسماح لك بالاستماع إلى الصوتيات، حتى تحصل بشكل طبيعي على التكامل مع آبل ميوزيك، والآن، يبدو أن آبل تُريد أن تلعب لعبة عادلة، حيث بدأ تطبيق Shazam بالسماح لك بالاستماع إلى الأغاني باستخدام يوتيوب ميوزيك “YouTube Music”.



بعبارة أخرى، يتيح لك أحدث إصدار من شازام استخدام خدمة بث الموسيقى من جوجل للاستماع إلى أغنية قمت بتحديدها للتو، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تطبيق آبل ميوزيك على هاتفك، ولكن على الأقل يمكنك الآن الوصول مباشرة إلى المسار في YouTube Music دون الحاجة إلى البحث عنه يدويًا.



أخيرًا، يجب أن تعرف بأن الرابط إلى يوتيوب ميوزيك سيظهر فقط بعد التعرف على المسار الصوتي، ولا يمكن العثور عليه في أي مكان عندما تعود إلى مكتبتك، مع عرض خيار آبل ميوزيك فقط.