تطبيق Whatsapp يكسر حاجز الملياري مستخدم

قال تطبيق الرسائل النصية Whatsapp الذي تملكه شركة Facebook إن عدد مشتركيه بلغ ملياري مستخدم ليصبح ثاني منصة للتواصل الاجتماعي في العالم تصل إلى هذا الرقم.



ولم يحدد Whatsapp كيف حسب عدد المستخدمين، لكنه كان قد ذكر في 2014 أن لديه 500 مليون مشترك، عندما اشترت Facebook التطبيق في صفقة قيمتها 19 مليار دولار لتعزيز شعبيتها ولا سيما بين المستخدمين الأصغر سنا.



وتحاول Facebook تعزيز إيراداتها من وحداتها التي تنمو نموا سريعا مثل تطبيق الصور Instagram وWhatsapp. وتطور الشركة أدوات التطبيق للتجارة الإلكترونية في الوقت الذي تتجه فيه لتحويل التطبيق إلى خدمة بمقابل مادي.

وكانت Facebook قد قالت إن عدد المستخدمين النشطين شهريا بلغ 2.50 مليار مستخدم حتى 31 ديسمبر كانون الأول.