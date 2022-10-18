  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. تعافي صادرات الحبوب الأوكرانية في أكتوبر

تعافي صادرات الحبوب الأوكرانية في أكتوبر

منشور 18 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:17
تعافي صادرات الحبوب الأوكرانية في أكتوبر
المصدر: Shutterstock

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين 17 أكتوبر أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة عشر الأولى من شهر أكتوبر تشرين الأول جاءت أقل 2.4% عن نفس الفترة من عام 2021 على الرغم من إغلاق العديد من الموانئ البحرية والغزو الروسي.

وتراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ فبراير شباط بعد أن أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفتحت 3 موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

صادرات الحبوب 

أظهرت بيانات وزارة الزراعة أن أوكرانيا صدّرت 2.12 مليون طن من الحبوب، معظمها من الذرة والقمح، حتى الآن في أكتوبر تشرين الأول، مقابل 2.17 مليون طن في نفس الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2021.
              
وأوضحت البيانات أيضا أن أوكرانيا صدّرت ما مجموعه 10.8 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022/23 الذي بدأ في يوليو تموز الماضي وينتهي في يونيو حزيران المقبل مقارنة مع 16.5 مليون في الفترة نفسها من موسم 2021/22.
وتشمل الكمية المُصَدرة هذا الموسم 3.99 مليون طن من القمح و5.88 مليون طن من الذرة و896 ألف طن من الشعير.

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...